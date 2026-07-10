Cómo estará el clima en Santa Cruz para el fin de semana: anticipan nevadas, lluvias Tras dos jornadas con temperaturas extremas que ubicaron a Santa Cruz entre las provincias más frías del país, el tiempo comenzará a cambiar durante el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa la llegada de nevadas en la cordillera, lluvias sobre la costa y un marcado ascenso de las temperaturas desde el lunes.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz comenzó el fin de semana largo con temperaturas extremas que volvieron a posicionar a varias de sus localidades entre las más frías de la Argentina. Sin embargo, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan un cambio en las condiciones meteorológicas: tras dos jornadas de intenso frío, el domingo llegarán las nubes y las primeras nevadas en la cordillera, mientras que el lunes se esperan lluvias sobre la costa provincial.

Este viernes por la mañana, cinco ciudades santacruceñas encabezaron el ranking de las temperaturas más bajas del país. Según la actualización de las 10:00 del SMN, El Calafate volvió a ubicarse como la ciudad más fría de la Argentina con una temperatura de -10,4°C y una sensación térmica de -15,4°C. En segundo lugar quedó Perito Moreno con -8,2°C, mientras que Río Gallegos completó el podio con -6,2°C y una sensación térmica de -8,9°C.

¿Por qué hace tanto frío en Santa Cruz?

La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Río Gallegos, Nelly Huenchor, explicó en diálogo con LU12 AM680 que este fenómeno responde a la presencia de un centro de alta presión sobre la provincia.

“Todos los años tenemos, al menos durante una semana, este tipo de condiciones con temperaturas tan bajas. Son jornadas despejadas, con poco viento y sin nubosidad, lo que permite que durante la noche se escape rápidamente el calor acumulado y la temperatura descienda de manera muy marcada”, señaló.

La especialista indicó que estas condiciones persistirán durante este viernes y buena parte del sábado, favoreciendo nuevas heladas intensas, especialmente en las localidades cordilleranas.

El cambio comenzará a sentirse el domingo, cuando aumente la nubosidad y se registre una rotación del viento hacia el sector norte. Esto permitirá una recuperación gradual de las temperaturas.

“El domingo ya vamos a notar temperaturas más altas y el lunes incluso podríamos tener mínimas por encima de los 0°C en varios sectores de la provincia”, explicó Huenchor.

Pronóstico: nevadas en la cordillera y lluvias en la costa

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el domingo por la noche comenzará un episodio de mal tiempo que afectará primero a la zona cordillerana.

Las mayores probabilidades de nevadas se concentrarán en El Chaltén, El Calafate, la Cuenca Carbonífera, Gobernador Gregores, Bajo Caracole y sectores de la meseta central.

Durante la madrugada y la mañana del lunes, el sistema avanzará hacia el este y alcanzará las localidades costeras.

Para Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián y Puerto Deseado se espera una jornada con cielo cubierto, lloviznas, lluvias débiles y bancos de neblina.

En sectores elevados, como la zona de Lemarchand y otros puntos altos, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve debido a las bajas temperaturas.

Recomendaciones para viajar por las rutas de Santa Cruz

Con el inicio del receso invernal y el movimiento turístico del fin de semana largo, desde el Servicio Meteorológico Nacional recomendaron extremar las precauciones al circular por rutas nacionales y provinciales.

Huenchor advirtió que durante este viernes y sábado el principal riesgo será la presencia de hielo sobre la calzada, especialmente en los sectores con sombra.

“La recomendación es prestar mucha atención a los conos de sombra porque allí suele formarse hielo, aunque no siempre sea visible”, explicó.

Para quienes viajen hacia la cordillera el domingo, recordó que las nevadas podrían complicar la circulación y aconsejó utilizar vehículos equipados para conducir sobre nieve y hielo, tal como acostumbran los habitantes de esas zonas.