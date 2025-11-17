Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las primeras horas del día estuvieron marcadas por un intenso operativo en la zona norte de Santa Cruz debido al violento temporal. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos extremos, con ráfagas previstas que podrían superar los 135 km/h, lo que aumentó el riesgo de caída de árboles, voladuras de objetos y daños estructurales.

En este escenario, se multiplicaron las consultas sobre qué cobertura ofrece el seguro del auto frente a daños provocados por el viento o la caída de árboles, una duda frecuente cada vez que el clima extremo golpea la región.

Qué coberturas contemplan daños por caída de árboles o viento

Los eventos meteorológicos severos —como los que afectan a Santa Cruz— pueden generar daños importantes en vehículos estacionados o en circulación. Sin embargo, no todas las pólizas contemplan este tipo de siniestros y la diferencia entre una cobertura y otra puede representar gastos significativos.

En líneas generales, los seguros contra terceros completos y todo riesgo incluyen daños por fenómenos naturales, aunque cada compañía establece límites y condiciones específicas. Por eso, revisar la póliza y tener claros los alcances del contrato es fundamental antes de realizar un reclamo.

Terceros completo: cuándo cubre daños por viento o caída de árboles

La modalidad terceros completo suele cubrir daños por incendio, robo, granizo, inundación y caída de árboles o ramas, siempre y cuando estos eventos estén directamente asociados a un fenómeno climático.

No obstante, algunas aseguradoras pueden excluir daños si el árbol estaba visiblemente deteriorado o existían denuncias previas por falta de mantenimiento. En estos casos, la compañía podría solicitar documentación adicional, informes municipales o policiales, o incluso derivar la responsabilidad a terceros.

Para evitar inconvenientes, es esencial contar con fotografías del siniestro, datos del clima y cualquier constancia oficial que respalde lo ocurrido.

Todo riesgo: la protección más completa ante tormentas

Las pólizas de todo riesgo son las que más cobertura ofrecen frente a fenómenos meteorológicos extremos. Generalmente incluyen:

Daños por caída de árboles, postes, carteles o techos.

Golpes generados por objetos proyectados por el viento.

Desprendimientos estructurales consecuencia directa del temporal.

Además, permiten reparaciones con franquicia o sin ella y simplifican el trámite, ya que no requieren establecer la responsabilidad de un tercero.

Cómo actuar si tu auto sufrió daños durante el temporal

Para que el reclamo avance sin demoras, se recomienda:

Tomar fotos y videos del daño y del entorno inmediato.

Registrar la alerta meteorológica y las condiciones climáticas del momento.

Notificar a la aseguradora dentro de los plazos indicados en la póliza.

Realizar la denuncia policial o municipal, si la compañía lo requiere.

Evitar mover el auto hasta recibir autorización, salvo riesgo mayor.

Juntar pruebas desde el primer momento facilita el proceso y reduce la posibilidad de rechazos.

Por qué revisar tu póliza hoy es fundamental

Con vientos que superan los 135 km/h y operativos de emergencia desplegados en toda la zona norte de Santa Cruz, los especialistas recomiendan revisar el contrato del seguro al menos una vez al año. Muchas veces, el conductor desconoce limitaciones importantes o condiciones particulares que pueden afectar su reclamo.