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Distrigas S.A., empresa estatal de la provincia de Santa Cruz dedicada a la distribución de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) por redes, advirtió a sus usuarios y a la comunidad en general sobre la circulación de comunicaciones fraudulentas realizadas por personas que se hacen pasar por representantes de la compañía. Los contactos se producen mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y WhatsApp.

Ante esta situación, la firma recordó que no solicita datos personales, claves bancarias, códigos de verificación ni información confidencial a través de comunicaciones que no hayan sido requeridas previamente por el titular del servicio.

Asimismo, brindó una serie de recomendaciones para prevenir posibles estafas:

No responder: ante llamadas o mensajes sospechosos que no hayan sido iniciados por el usuario, se recomienda interrumpir la comunicación de inmediato.

Proteger los datos personales: no compartir contraseñas, números de tarjetas, CBU, alias ni códigos recibidos por teléfono.

Desestimar contactos informales: no considerar legítimas las gestiones, los anuncios de cortes programados o los supuestos beneficios ofrecidos por canales no oficiales.

Para realizar consultas, gestionar trámites o verificar el estado de una cuenta, Distrigas indicó que se deben utilizar exclusivamente sus canales oficiales de atención al cliente o concurrir a sus oficinas comerciales. Por último, la empresa señaló que quienes hayan sido víctimas de un engaño o recibido contactos sospechosos deben realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales o judiciales.

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