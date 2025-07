Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La hija de una de las víctimas fatales del choque entre un micro de la empresa Andesmar y un camión, ocurrido este jueves por la tarde-noche sobre la Ruta Nacional Nº 3, publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales, en el que expresó con desconsuelo: “Te me fuiste no más”.

Su padre, Claudio Néstor Moreno, de 61 años, era el chofer del camión que perdió la vida en el accidente registrado a ocho kilómetros de Güer Aike. Estaba domiciliado en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, aunque también había vivido un tiempo en Comodoro Rivadavia, donde reside parte de su familia.

“Fuiste siempre el mejor, mi héroe, el que me empujó estos meses. Te me fuiste nomás, te fuiste en tu ley, en ruta. Te amo y me dejás el alma desarmada”, escribió con profundo dolor una de sus hijas en su cuenta de Facebook. Al final del mensaje, agregó: “Ahora ya estás con la vieja, los dos, cuídennos papi. Mi negro hermoso, mi vida entera”.

Además de Claudio, la tragedia se cobró la vida de tres jóvenes que viajaban en el colectivo: Gemma Candelaria Kaldi y Exequiel Andrés Dulor, ambos de 22 años y Raúl Oscar Flores, de 24. Este último falleció en la terapia intensiva del Hospital Regional de la capital santacruceña.

