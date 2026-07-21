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Las intensas nevadas, las bajas temperaturas y la formación de hielo sobre la calzada continúan generando complicaciones en distintos puntos de Santa Cruz, lo que obligó a implementar restricciones temporales en varias rutas provinciales y nacionales para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir el normal desarrollo de los operativos de despeje.

En declaraciones a LU14 Radio Provincia, la subsecretaria de Protección Civil, Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, explicó que las decisiones fueron adoptadas de manera conjunta con Vialidad Provincial, Seguridad Vial y las fuerzas de seguridad, priorizando la prevención ante un escenario meteorológico complejo.

Sandra Gordillo, titular de Protección Civil de Santa Cruz. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Desde el pasado viernes, cuando tuvimos la alerta amarilla para la zona norte, se decidió restringir por unas horas la circulación en las rutas provinciales N° 18 y 43 para que Vialidad pudiera trabajar con tranquilidad. Muchas veces los vehículos sobrepasan a las máquinas y eso puede ocasionar una tragedia”, señaló.

Asimismo, indicó que durante la jornada del domingo también fue necesario restringir la circulación sobre la Ruta Nacional N° 3, en el tramo comprendido entre Comandante Luis Piedra Buena y Río Gallegos, debido a la persistencia de hielo sobre la calzada.

“Por más que Vialidad estuviera trabajando con los equipos saleros, las bajas temperaturas mantenían la escarcha sobre la ruta, por lo que se tomó la decisión de restringir el tránsito para evitar accidentes”, explicó.

Prevención y responsabilidad al conducir

Gordillo remarcó que, si bien los organismos provinciales mantienen un importante despliegue operativo, gran parte de los incidentes registrados responden a conductas imprudentes al volante.

“Siempre recomendamos utilizar cubiertas con clavos, portar cadenas y, sobre todo, reducir la velocidad. Muchas veces la ruta parece estar limpia, pero debajo hay hielo y eso provoca despistes”, afirmó.

En ese sentido, recordó que durante las últimas horas fue necesario desplegar un importante operativo de rescate para asistir a un matrimonio que quedó varado durante más de 24 horas luego de salir de una estancia, pese a que existían restricciones de circulación y el estado de las rutas había sido informado por los canales oficiales.

Organismos provinciales asisten a conductores en las rutas.

Del operativo participaron personal de Protección Civil, Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional y efectivos de la Dirección de Operaciones Rurales (DOR), quienes lograron rescatar a las personas y trasladarlas a un lugar seguro.

Evitar viajes innecesarios

Ante el inicio del receso invernal y el incremento de personas que se movilizan hacia distintos destinos turísticos, la funcionaria insistió en la necesidad de postergar los viajes cuando las condiciones climáticas sean desfavorables.

“Si no es por una urgencia o por trabajo, es preferible quedarse en casa. También recomendamos evitar circular durante la noche y planificar los viajes únicamente durante el día, luego de consultar el estado de las rutas“, expresó.

Finalmente, recordó que Protección Civil mantiene habilitadas sus líneas de atención durante las 24 horas para brindar información actualizada sobre la transitabilidad en toda la provincia.

Los vecinos pueden comunicarse al 103, o a los teléfonos (02966) 420042 y (02966) 435422, donde recibirán información oficial sobre el estado de las rutas y las recomendaciones vigentes antes de iniciar cualquier viaje.