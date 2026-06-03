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En la antesala de una nueva movilización por el Ni Una Menos, el Poder Judicial de Santa Cruz difundió un informe estadístico que aporta datos concretos a uno de los debates más sensibles y controversiales de los últimos años: la incidencia real de las falsas denuncias y los falsos testimonios en el sistema judicial.

El relevamiento al que tuvo acceso La Opinión Austral y elaborado sobre la totalidad de las causas penales ingresadas en la provincia entre 2018 y el primer semestre de 2025, arroja una conclusión contundente: los casos de falsas denuncias representan una proporción ínfima dentro del universo judicial santacruceño.

Según los datos oficiales, durante ese período se iniciaron 105.506 causas penales en Santa Cruz. Sobre ese total, únicamente se registraron nueve expedientes por falsas denuncias, veinte por falso testimonio y cincuenta y tres querellas por calumnias e injurias. Las cifras equivalen al 0,0085% del total de causas en el caso de falsas denuncias, al 0,019% para falso testimonio y al 0,05% para calumnias e injurias.

Traducido en términos prácticos, el informe indica que en casi ocho años de actividad judicial se registró aproximadamente una causa por falsa denuncia cada 11.723 expedientes iniciados. Los datos adquieren una relevancia especial porque surgen en un contexto donde el tema ha ganado espacio en la agenda pública y política nacional.

El desglose

De las nueve causas por falsas denuncias registradas en toda la provincia, solamente tres corresponden a mujeres imputadas en contextos de violencia de género o violencia doméstica. Las restantes seis involucran a varones o a mujeres en otro tipo de delitos, sin relación con situaciones de violencia de género.

En cuanto a las veinte causas por falso testimonio, el relevamiento identificó tres casos vinculados a mujeres en contextos de violencia de género o doméstica, mientras que al menos catorce corresponden a imputados varones o a otros contextos delictivos. En las querellas por calumnias e injurias, si bien no se especifican los contextos particulares de cada expediente, el informe señala que más de la mitad de las personas querelladas son hombres.

Desde el Poder Judicial remarcaron que las estadísticas permiten dimensionar adecuadamente el fenómeno y evitar interpretaciones basadas únicamente en percepciones o casos aislados. “Las estadísticas son herramientas cruciales para informar y fundamentar políticas públicas eficaces basadas en evidencia“, sostiene el documento difundido por el organismo judicial.

El relevamiento también pone de manifiesto algunas limitaciones en los sistemas de registro existentes. Los responsables del informe advirtieron que varios juzgados consignaron datos como “no informado” o “no detallado” respecto al género de las personas imputadas o al contexto específico de las causas.

Esa situación coincide con observaciones realizadas por el Observatorio de Violencia de Géneros de los Ministerios Públicos de la Nación, que ya había señalado dificultades similares en distintas jurisdicciones del país.A pesar de esas limitaciones metodológicas, los datos provinciales mantienen una línea coincidente con los resultados obtenidos a nivel nacional.

El informe recuerda que un relevamiento federal realizado sobre más de ocho millones de causas judiciales en diecisiete jurisdicciones del país concluyó que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% de los expedientes analizados. Los registros santacruceños muestran porcentajes incluso inferiores.