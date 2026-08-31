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La 32ª Feria Provincial del Libro de Santa Cruz abrirá oficialmente sus puertas el viernes 4 de septiembre a las 12:30, en el Salón Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz, en Río Gallegos.

Organizada por la Secretaría de Estado de Cultura, la tradicional propuesta cultural se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre, con actividades previstas entre las 14:00 y las 22:00.

Esta nueva edición reunirá a más de 50 escritores santacruceños, además de unas 40 editoriales y librerías provinciales y nacionales. La programación contempla presentaciones de libros, charlas, talleres, propuestas educativas para jardines y escuelas, espectáculos musicales, obras de teatro, cine y proyecciones de cortos realizados en Santa Cruz.

El evento cuenta además con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), fortaleciendo su proyección regional y nacional.

Seis invitados nacionales llegan a la Feria Provincial del Libro

Uno de los principales atractivos de la edición 2026 será la participación de seis figuras de alcance nacional, que presentarán sus libros y compartirán sus experiencias con el público.

Facundo Pastor presenta “El cuerpo de Perón”

El periodista Facundo Pastor presentará “El cuerpo de Perón. La muerte, las manos, los tiros” el sábado 5 de septiembre, a las 19:00

El sábado 5 de septiembre a las 19:00, el periodista y abogado Facundo Pastor presentará El cuerpo de Perón. La muerte, las manos, los tiros.

La investigación reconstruye el recorrido de los restos de Juan Domingo Perón desde su fallecimiento en 1974 hasta su traslado definitivo en 2006, incluyendo el enigmático robo de sus manos ocurrido en 1987.

Fernando Signorini y una mirada íntima sobre Maradona

Maradona con Signorini en la puesta a punto en La Pampa.

El miércoles 9 de septiembre a las 19:00 será el turno de Fernando Signorini, quien presentará Maradona desde adentro.

El preparador físico compartirá recuerdos de los 14 años que acompañó a Diego Maradona, desde sus etapas en Barcelona y Napoli hasta su paso por la Selección Argentina y el Mundial de 1994.

Claudina Kutnowski y los desafíos del mundo laboral

Claudina Kutnowski presentará su libro “Inteligencia laboral”

El sábado 12 de septiembre a las 18:00, la psicóloga Claudina Kutnowski presentará Inteligencia laboral. Cómo rediseñar tu trabajo en un mundo cambiante.

La propuesta aborda los cambios tecnológicos y la incertidumbre laboral, con herramientas para repensar las trayectorias profesionales y transformar los desafíos en nuevas oportunidades.

Felipe Pigna aborda el año 1976

A 50 años del último golpe de Estado, Felipe Pigna presenta 76. Crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre, una extensa investigación que reconstruye los acontecimientos políticos, sociales y económicos que atravesaron aquel año.

A las 19:00 del sábado 12, el historiador Felipe Pigna presentará 76. Crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre.

A partir de documentos y testimonios, el autor reconstruye los acontecimientos políticos, económicos y sociales que atravesaron 1976, año marcado por el golpe de Estado y el comienzo de la última dictadura militar argentina.

Osvaldo Gross llega con “¡Basta de dulce!”

En su séptima obra, el pastelero más prestigioso de América Latina sorprende con un giro inesperado: más de cien recetas saladas que muestran su faceta más cotidiana, versátil y cercana

El domingo 13 de septiembre a las 18:00, el reconocido chef Osvaldo Gross presentará ¡Basta de dulce! Más de 100 recetas para romper el molde.

El libro propone explorar el universo de las preparaciones saladas con recetas de tartas, focaccias, empanadas, strudels y otras alternativas para renovar la cocina cotidiana.

Diego Frenkel presenta “A través de las canciones”

El cierre de la agenda nacional será el domingo 13 de septiembre a las 19:00, con Diego Frenkel, quien presentará A través de las canciones.

El músico y compositor propone un recorrido por diferentes momentos de su vida, utilizando las canciones como punto de partida para abordar recuerdos, viajes y experiencias personales.

Diego Frenkel presenta A través de las canciones, un recorrido íntimo por su vida y el contexto social que la atravesó.

Grilla completa de la Feria Provincial del Libro

Sábado 5 de septiembre

Sala Auditorio Luis Villarreal

14:00: Conversatorio “Autismo en la Adultez”, a cargo del Lic. Luis Ortega.

Conversatorio “Autismo en la Adultez”, a cargo del Lic. Luis Ortega. 15:00: Presentación de La intimidad del Infinito, de Gisela Croppi, Córdoba.

Presentación de La intimidad del Infinito, de Gisela Croppi, Córdoba. 16:00: Presentación de Cuistóteles, infantil, de Verónica Lamberti, Caleta Olivia.

Presentación de Cuistóteles, infantil, de Verónica Lamberti, Caleta Olivia. 17:00: Presentación de Péntada. Antología Poética, de Patricia Sampaoli, Andrea Lorenzo, Cecilia Maldini, Verónica Lamberti y Cristina Núñez.

Presentación de Péntada. Antología Poética, de Patricia Sampaoli, Andrea Lorenzo, Cecilia Maldini, Verónica Lamberti y Cristina Núñez. 18:00: Proyección de cortos santacruceños.

Proyección de cortos santacruceños. 19:00: Presentación de El cuerpo de Perón: La muerte, las manos, los tiros, de Facundo Pastor.

Presentación de El cuerpo de Perón: La muerte, las manos, los tiros, de Facundo Pastor. 21:00: Espectáculo musical de la Big Band de la Escuela de Música RESI.

Sala de Historia

14:00: Presentación de Manantial de Amor, de Silvia Susana Lisouski.

Presentación de Manantial de Amor, de Silvia Susana Lisouski. 15:00: Presentación de Mujer de Reino, Mujer de Guerra, de Teresa Coronel.

Presentación de Mujer de Reino, Mujer de Guerra, de Teresa Coronel. 16:00: Presentación de Las voces del alma, de Andrea Lamela.

Presentación de Las voces del alma, de Andrea Lamela. 17:00: Presentación de Viñetas del Sur. Historia para pequeños lectores, de Daniela Pacheco.

Presentación de Viñetas del Sur. Historia para pequeños lectores, de Daniela Pacheco. 18:00: Charla “Jugando al Streaming. ¿Una herramienta para comunicar lo propio?”, de la Subsecretaría de Juventud.

Charla “Jugando al Streaming. ¿Una herramienta para comunicar lo propio?”, de la Subsecretaría de Juventud. 19:00: Presentación de (IM) Perfecto, de Gustavo Llanos, Caleta Olivia.

Presentación de (IM) Perfecto, de Gustavo Llanos, Caleta Olivia. 20:00: Presentación de la revista Santacruceños del viento, de Eduardo Guajardo y Juan Giménez.

Domingo 6 de septiembre

Sala Auditorio Luis Villarreal

14:00: Viñetas del Sur. Historia para pequeños lectores, de Daniela Pacheco.

Viñetas del Sur. Historia para pequeños lectores, de Daniela Pacheco. 15:00: El viaje de Lito, de Lilia Hernández Vergara, Chile.

El viaje de Lito, de Lilia Hernández Vergara, Chile. 16:00: Espectáculo musical Herederas, Música Andina, dirigido por Daniel Burgos.

Espectáculo musical Herederas, Música Andina, dirigido por Daniel Burgos. 17:00: Espectáculo musical Hermanas del Viento, conjunto vocal femenino.

Espectáculo musical Hermanas del Viento, conjunto vocal femenino. 18:00: Bitácora de memorias, de Gabriela Luque.

Bitácora de memorias, de Gabriela Luque. 18:40: Patrimonios Culturales, de Gabriela Luque (UNPA).

Patrimonios Culturales, de Gabriela Luque (UNPA). 20:00: Proyección de Robo al Banco Anglo, dirigida por Carlos y Axel Aguilera, Puerto Santa Cruz.

Proyección de Robo al Banco Anglo, dirigida por Carlos y Axel Aguilera, Puerto Santa Cruz. 21:00: Canto de la Tierra y el Agua, a cargo de Amigos de la Estepa de Perito Moreno.

Sala de Historia

15:00: Ecosistema del desencanto Argentino, de Jazmín Macchiavelli.

Ecosistema del desencanto Argentino, de Jazmín Macchiavelli. 16:00: Cuentos Completos, de Darío Mosso, presentado por Ricardo Mosso.

Cuentos Completos, de Darío Mosso, presentado por Ricardo Mosso. 17:00: Viaje al Basilisco, de Catriel Miño, Gobernador Gregores.

Viaje al Basilisco, de Catriel Miño, Gobernador Gregores. 17:50: Cautiva de tus Besos, de Noemí Korzeniecki.

Cautiva de tus Besos, de Noemí Korzeniecki. 19:00: Retazos, de Gabrielo Salmón.

Retazos, de Gabrielo Salmón. 21:00: Espectáculo musical de Cala Gallardo, El Calafate.

Lunes 7 de septiembre

Sala Auditorio Luis Villarreal

14:00: Las aventuras de Kito en la Patagonia, infantil, de María del Pilar Carbone.

Las aventuras de Kito en la Patagonia, infantil, de María del Pilar Carbone. 14:50: Las aventuras de Kito en la Patagonia, infantil, de María del Pilar Carbone.

Las aventuras de Kito en la Patagonia, infantil, de María del Pilar Carbone. 15:45: Cuentos, valores y animales de Fauna Patagónica, de Samuel Olivera.

Cuentos, valores y animales de Fauna Patagónica, de Samuel Olivera. 16:40: Charla “La palabra: cómo nos comunicamos”, a cargo de Silvia Bustos.

Charla “La palabra: cómo nos comunicamos”, a cargo de Silvia Bustos. 18:00: Presentación de El Lado frío de la cama y Pioneros de Progreso, de Lucila Carrizo, El Calafate.

Presentación de El Lado frío de la cama y Pioneros de Progreso, de Lucila Carrizo, El Calafate. 19:00: Proyección de Outerelo, dirigida por Carlos y Axel Aguilera, Amigos de la Estepa, Puerto Santa Cruz.

Proyección de Outerelo, dirigida por Carlos y Axel Aguilera, Amigos de la Estepa, Puerto Santa Cruz. 21:00: Espectáculo musical Töck, Río Gallegos.

Sala de Historia

14:00: Charla “Artesanías del Antropoceno. Buenas Prácticas ancestrales”, de Pamela Álvarez.

Charla “Artesanías del Antropoceno. Buenas Prácticas ancestrales”, de Pamela Álvarez. 15:00: Conversatorio sobre Rancho Aparte: comida casera hecha, de Gabo Carrizo, a cargo de Andrea Torselli.

Conversatorio sobre Rancho Aparte: comida casera hecha, de Gabo Carrizo, a cargo de Andrea Torselli. 16:00: Sur del mundo. Cuna de la Nueva Humanidad, de Federica Zosi, El Calafate.

Sur del mundo. Cuna de la Nueva Humanidad, de Federica Zosi, El Calafate. 17:00: Hotel El Calafate, de Ángel Serra.

Hotel El Calafate, de Ángel Serra. 18:00: Semillas, de Lilia Hernández, Chile.

Semillas, de Lilia Hernández, Chile. 19:00: Conversatorio “El Camino del artista”, con la pianista Daniela Salinas.

Conversatorio “El Camino del artista”, con la pianista Daniela Salinas. 20:00: Presentación de No juegues con eso y Cuentos desde el cementerio, de César Ferro.

Presentación de No juegues con eso y Cuentos desde el cementerio, de César Ferro. 20:40: Charla “Cómo construir personajes a la hora de armar un libro”, con César Ferro y Luis Ferrarasi.

Martes 8 de septiembre

Sala Auditorio Luis Villarreal

14:00: Presentación musical de alumnos de la Escuela Primaria N.º 1.

Presentación musical de alumnos de la Escuela Primaria N.º 1. 14:50: Charla y proyección sobre el 44.º aniversario del fallecimiento del soldado José Honorio Ortega.

Charla y proyección sobre el 44.º aniversario del fallecimiento del soldado José Honorio Ortega. 16:00: Charla sobre violencia extrema para estudiantes secundarios, a cargo de Karen Subirá y Pablo Canobras.

Charla sobre violencia extrema para estudiantes secundarios, a cargo de Karen Subirá y Pablo Canobras. 17:00: Conversatorio abierto sobre el 44.º aniversario del fallecimiento del soldado José Honorio Ortega.

Conversatorio abierto sobre el 44.º aniversario del fallecimiento del soldado José Honorio Ortega. 18:00: Obra de teatro No Apagues la Luz, dirigida por Natalia Behrens.

Obra de teatro No Apagues la Luz, dirigida por Natalia Behrens. 19:00: Charla “Río Gallegos: Descubrimiento a la fundación”, de Mario Novak.

Charla “Río Gallegos: Descubrimiento a la fundación”, de Mario Novak. 20:00: Espectáculo musical de la Orquesta Típica de Tango Río Gallegos.

Sala de Historia

14:00: Charla “Pluvi de la Estepa. Un ave patagonia rara y vulnerable”, a cargo de Ambiente Sur.

Charla “Pluvi de la Estepa. Un ave patagonia rara y vulnerable”, a cargo de Ambiente Sur. 15:00: Presentación de la Editorial Digital Carona Ediciones, a cargo de Martín Bolaños.

Presentación de la Editorial Digital Carona Ediciones, a cargo de Martín Bolaños. 16:00: Charla “El guanaco y su relación con el Pueblo Tehuelche”, de Juan Belardi.

Charla “El guanaco y su relación con el Pueblo Tehuelche”, de Juan Belardi. 18:00: Un poco de mucho, de Emanuel M. Figueroa.

Un poco de mucho, de Emanuel M. Figueroa. 19:00 a 21:00: Taller y muestra sobre historieta, a cargo de Juan Giménez.

Miércoles 9 de septiembre

Sala Auditorio Luis Villarreal

14:00: Tic Tic suena el Dientómetro, de Mirta Vázquez.

Tic Tic suena el Dientómetro, de Mirta Vázquez. 14:50: Tic Tic suena el Dientómetro, de Mirta Vázquez.

Tic Tic suena el Dientómetro, de Mirta Vázquez. 15:45: Charla sobre violencia extrema para estudiantes secundarios.

Charla sobre violencia extrema para estudiantes secundarios. 16:20: Obra de títeres Guardianes del mar: Cabo Vírgenes y pingüinos, de Fundación Por el Mar.

Obra de títeres Guardianes del mar: Cabo Vírgenes y pingüinos, de Fundación Por el Mar. 17:00: Wenai sh e pekk, de José Jaramillo.

Wenai sh e pekk, de José Jaramillo. 19:00: Agenda nacional: Maradona desde adentro, con Fernando Signorini.

Agenda nacional: Maradona desde adentro, con Fernando Signorini. 20:00: Espectáculo musical del Ensamble de Cuerdas del Conservatorio Provincial de Música.

Espectáculo musical del Ensamble de Cuerdas del Conservatorio Provincial de Música. 21:00: Obra de teatro La Prudencia, del Grupo de Teatro Máscaras.

Sala de Historia

14:00: E mapas en la Escuela, de Paula Diez, UNPA.

E mapas en la Escuela, de Paula Diez, UNPA. 15:00: Aleida, una historia guevarista, de Gustavo Ferrero.

Aleida, una historia guevarista, de Gustavo Ferrero. 15:50: Dessenso en Espiral, de Iván Saldivia.

Dessenso en Espiral, de Iván Saldivia. 17:00: Las aventuras de Kito en la Patagonia, para adultos y docentes, de María del Pilar Carbone.

Las aventuras de Kito en la Patagonia, para adultos y docentes, de María del Pilar Carbone. 18:00: Conversatorio “Qué significa editar y publicar desde Santa Cruz”.

Conversatorio “Qué significa editar y publicar desde Santa Cruz”. 20:00: Espectáculo musical Kaya y Los Cruceros, Río Gallegos.

Jueves 10 de septiembre

Sala Auditorio Luis Villarreal

14:00: Charla de Educación Ambiental, a cargo de Gladys Guevara.

Charla de Educación Ambiental, a cargo de Gladys Guevara. 14:50: Proyección de videos Te quiero desde el Mar hasta el Cielo, de Fundación Por el Mar.

Proyección de videos Te quiero desde el Mar hasta el Cielo, de Fundación Por el Mar. 16:00: Presentación musical de alumnos de la Escuela Primaria N.º 1.

Presentación musical de alumnos de la Escuela Primaria N.º 1. 17:00: Presentación musical de alumnos del Colegio Secundario N.º 40.

Presentación musical de alumnos del Colegio Secundario N.º 40. 17:50: Charla sobre carreras de la UNPA.

Charla sobre carreras de la UNPA. 19:00: Diálogos interdisciplinarios en torno a las nociones de salud, Arte y Patrimonio, de Aldo Enrici.

Diálogos interdisciplinarios en torno a las nociones de salud, Arte y Patrimonio, de Aldo Enrici. 20:00: Espectáculo musical de Andrés Abelli.

Sala de Historia

14:00: Ayer y el Nocturno de un Pájaro, de Marco Antonio Paneque Gamboa.

Ayer y el Nocturno de un Pájaro, de Marco Antonio Paneque Gamboa. 15:00: Charla para estudiantes secundarios, a cargo de Iván Checura.

Charla para estudiantes secundarios, a cargo de Iván Checura. 16:00: Alquimia, de Luis Pellanda, Puerto Santa Cruz.

Alquimia, de Luis Pellanda, Puerto Santa Cruz. 17:00: Taller de Astroturismo, a cargo de Ricardo Soulez.

Taller de Astroturismo, a cargo de Ricardo Soulez. 19:00: Cuando Uno No es uno, de Iván Checura.

Cuando Uno No es uno, de Iván Checura. 20:00: Espectáculo musical Toninas Dixie, Río Gallegos.

Viernes 11 de septiembre

Sala Auditorio Luis Villarreal

14:00: Mujeres de la primera hora, de la Hna. Ana María Fernández.

Mujeres de la primera hora, de la Hna. Ana María Fernández. 16:00: Obra de teatro No Apagues la Luz, para adolescentes de 13 a 17 años.

Obra de teatro No Apagues la Luz, para adolescentes de 13 a 17 años. 17:00: Charla debate “Reescribir el Juego”, a cargo de Marcelo Ojeda.

Charla debate “Reescribir el Juego”, a cargo de Marcelo Ojeda. 18:00: Obra de teatro Homenaje a la fundación de la Ciudad del Nombre de Jesús.

Obra de teatro Homenaje a la fundación de la Ciudad del Nombre de Jesús. 19:00: Espectáculo musical SICU, música andina.

Espectáculo musical SICU, música andina. 20:00: Espectáculo musical Son del Palo, salsa.

Sala de Historia

14:00: Presentación del Proyecto de Granja Marina “Cultivando el Futuro”.

Presentación del Proyecto de Granja Marina “Cultivando el Futuro”. 15:00: Seminario vivencial “Oralitura, Cuifi lawen en la warria”, a cargo de Florencia Torres Catrihuala.

Seminario vivencial “Oralitura, Cuifi lawen en la warria”, a cargo de Florencia Torres Catrihuala. 17:00: Presentación del repositorio digital Letras al viento, de Lorena Beatriz Zanola, Puerto San Julián.

Presentación del repositorio digital Letras al viento, de Lorena Beatriz Zanola, Puerto San Julián. 18:00: Conversatorio “Cuestiones, Tesis y Tribuna”, con Miguel Auzoberria, Susana Martínez y Cristhian Britos.

Conversatorio “Cuestiones, Tesis y Tribuna”, con Miguel Auzoberria, Susana Martínez y Cristhian Britos. 19:00: Relatos de un femicidio sin resolver, de Noel Miranda, Puerto San Julián.

Relatos de un femicidio sin resolver, de Noel Miranda, Puerto San Julián. 20:30: Espectáculo musical Matt Sonic, rock alternativo.

Sábado 12 de septiembre

Sala Auditorio Luis Villarreal

14:00: Make me Happy, de Ingrid O. Landrein.

Make me Happy, de Ingrid O. Landrein. 15:00: Charla sobre Criminología Forense y Literatura Criminal, a cargo de Lorena Parada.

Charla sobre Criminología Forense y Literatura Criminal, a cargo de Lorena Parada. 16:00: Melodía del tiempo, de Pilar Arce.

Melodía del tiempo, de Pilar Arce. 17:00: Presentación de Matices, antología de Pilar Arce, Mariel Cárdenas, Tati Guiglio, Sandra Maidana, Mariela Navarro, Cristina Núñez, Laura Gallego, Juli García, Cecilia Maldini, Vanesa Juncos, Fabiola Córdoba, Andrea del Moral y Ruth Salfate.

Presentación de Matices, antología de Pilar Arce, Mariel Cárdenas, Tati Guiglio, Sandra Maidana, Mariela Navarro, Cristina Núñez, Laura Gallego, Juli García, Cecilia Maldini, Vanesa Juncos, Fabiola Córdoba, Andrea del Moral y Ruth Salfate. 18:00: Inteligencia laboral: cómo diseñar tu trabajo en un mundo cambiante, de Claudina Kutnowski.

Inteligencia laboral: cómo diseñar tu trabajo en un mundo cambiante, de Claudina Kutnowski. 19:00: 76. Crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre, de Felipe Pigna.

76. Crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre, de Felipe Pigna. 20:30: Espectáculo musical Torre 88, hip hop.

Sala de Historia

15:00: El Almacén de los Milagros, de Juan Fernández.

El Almacén de los Milagros, de Juan Fernández. 16:00: Despertar después de los 40, de Tamara Thevenon.

Despertar después de los 40, de Tamara Thevenon. 17:00: Lengua de fuego, de Lorena Pérez, El Chaltén.

Lengua de fuego, de Lorena Pérez, El Chaltén. 18:00: La Flecha Ardiente de la Escritura, de Pablo Marcelo Zavaley.

La Flecha Ardiente de la Escritura, de Pablo Marcelo Zavaley. 20:00: Espectáculo musical UFO Surfers, Caleta Olivia.

Domingo 13 de septiembre

Sala Auditorio Luis Villarreal

14:00: Obra de teatro Shrek, del grupo El Viento nos amontona.

Obra de teatro Shrek, del grupo El Viento nos amontona. 15:00: Hermenéutica del Arte Patagonia Austral, de Aldo Enrici.

Hermenéutica del Arte Patagonia Austral, de Aldo Enrici. 16:00: Los Caballeros del socavón, de Gisel Barboza.

Los Caballeros del socavón, de Gisel Barboza. 17:00: Mujeres Azules. Teatro y Música, a cargo de Analía López Rey.

Mujeres Azules. Teatro y Música, a cargo de Analía López Rey. 18:00: ¡Basta de dulce! Más de 100 recetas para romper el molde, de Osvaldo Gross.

¡Basta de dulce! Más de 100 recetas para romper el molde, de Osvaldo Gross. 19:00: Charla A través de las canciones, con Diego Frenkel.

Sala de Historia

16:00: Charla “Historia Regional: Patagonia Austral del Siglo XVI a Siglo XX”, a cargo de Isabel Ampuero.

Charla “Historia Regional: Patagonia Austral del Siglo XVI a Siglo XX”, a cargo de Isabel Ampuero. 18:00: Emociones del infierno, de Juan Cruz Teyra Morgó, Piedra Buena.

Una feria que reúne literatura, identidad y cultura santacruceña

Con una programación que combina literatura, historia, música, teatro, cine, gastronomía y propuestas educativas, la Feria Provincial del Libro vuelve a posicionarse como uno de los principales acontecimientos culturales de Santa Cruz.

Durante diez días, el público podrá acercarse a autores provinciales y nacionales, conocer nuevas publicaciones, participar de actividades gratuitas y compartir diferentes expresiones vinculadas con la identidad cultural de la Patagonia.

Bajo el lema “Letras que nos acercan”, la 32ª edición apuesta nuevamente por convertir al Complejo Cultural Santa Cruz en un espacio de encuentro entre escritores, lectores, artistas, estudiantes y toda la comunidad.