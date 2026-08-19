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La empresa santacruceña, con más de 20 años de trayectoria en el ámbito sanitario, confirmó que ya alquiló varios locales en Río Gallegos y localidades del interior para avanzar con su expansión comercial. El proyecto contempla farmacias, perfumerías y rubros afines, mientras la compañía busca incorporar trabajadores de Autofarma y contribuir a preservar la mayor cantidad posible de puestos laborales.

Grupo Prisma avanza con nuevas farmacias en Santa Cruz

El Grupo Prisma anunció que ingresará al rubro comercial de farmacias, perfumerías y afines con una red propia de sucursales en Río Gallegos y el interior de Santa Cruz.

La empresa explicó que sus accionistas venían evaluando esta posibilidad desde hace varios meses y que, durante ese período, mantuvieron conversaciones con los propietarios de Autofarma para intentar encontrar una alternativa que permitiera dar continuidad a la actividad.

“Durante este tiempo hemos mantenido reuniones con los propietarios de la firma que hoy está cerrando sus puertas con el objetivo de encontrar una continuidad comercial que beneficie a todos los involucrados y también a los consumidores que hoy tienen disminuidas sus alternativas de compra con los riesgos que implica un oligopolio, máxime en un rubro tan sensible”, señaló Prisma.

Según el comunicado, esos acuerdos finalmente no pudieron concretarse debido a la situación que atraviesa Autofarma. Por ese motivo, el Grupo Prisma decidió avanzar con su propio proyecto de expansión.

“Lamentablemente la situación de dicha empresa hizo imposible alcanzar acuerdos que permitan su continuidad. No obstante esta situación hemos decidido invertir nuevamente en nuestra Provincia avanzando en nuestra propia red de sucursales”, indicó.

La empresa confirmó “el alquiler de varios locales en Río Gallegos y el interior dado que nuestro plan de expansión comercial comprende el territorio provincial”, precisó.

La búsqueda de trabajadores de Autofarma

Uno de los principales aspectos del anuncio es la posibilidad de que parte de los trabajadores afectados por el cierre de Autofarma puedan incorporarse a la nueva red.

“Es nuestra intención contar con colaboradores calificados y con experiencia por lo cual comenzamos a entrevistar a los trabajadores de la empresa Autofarma y mantenemos abierto el diálogo con sus propietarios”, sostuvo la compañía en el comunicado que se conoció este miércoles.

El Grupo Prisma señaló que uno de sus objetivos es que la nueva inversión ayude a reducir el impacto laboral provocado por el cierre. “Tenemos como uno de nuestros objetivos principales abonar a la resolución de la conflictividad a través de la mayor cantidad posible de puestos laborales”, afirmó.

Todavía no se informó cuántos trabajadores podrían ser incorporados ni cuántas sucursales comenzarán a funcionar en la primera etapa. Tampoco se comunicaron las fechas de apertura o las direcciones de los locales.

Inversión en contexto de crisis

Prisma también anticipó que la puesta en marcha de la nueva red requerirá acompañamiento institucional. “No podemos obviar que esto demandará un gran esfuerzo y esperamos contar con el acompañamiento de los diferentes gobiernos Municipales y del Gobierno Provincial y Nacional a través de sus representantes”, manifestó.

“En momentos en los que la generación de empleo privado atraviesa mucha complejidad seguimos creyendo en una Provincia que nos permita desarrollar nuestra actividad económica en un marco de estabilidad social generando oportunidades y desarrollo sustentable”, concluyó el Grupo Prisma.