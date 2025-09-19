Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La cuenta regresiva para la 31ª Feria Provincial del Libro ya comenzó. El secretario de Cultura de Santa Cruz, Adriel Ramos, anunció que la tradicional cita se desarrollará del 3 al 9 de noviembre en el Centro Cultural Santa Cruz, en Río Gallegos, y convocó a editoriales, librerías, escritores y emprendimientos vinculados al mundo del libro a inscribirse hasta fin de septiembre.

“Hay que seguir apostando a la cultura, acercar el conocimiento a las nuevas generaciones”, afirmó Ramos en diálogo con Radio LU12 AM680. “El libro sigue vigente como elemento para acercarnos al conocimiento y a las artes”, agregó, recordando que en 2024 la feria superó los 5.000 visitantes, cifra que esperan superar.

Convocatoria y expectativas

El formulario de inscripción para stands ya está disponible en las redes sociales y en el sitio oficial de Cultura. Ramos explicó que la feria provincial se ubica al final del calendario anual, luego de que cada municipio realice su propia feria local.

“Esto permite que confluyan en noviembre las producciones de toda la provincia”, señaló en otro tramo de su entrevista con “La Decana de la Patagonia”

Si bien reconoció que el contexto económico representa desafíos, aseguró que la programación avanza “gestionando dentro de las limitaciones los recursos disponibles”. La propuesta incluirá presentaciones de libros, mesas de lectura, talleres y capacitaciones con invitados provinciales, regionales y nacionales.

Homenaje a la canción santacruceña

Una de las novedades será el eje temático elegido para esta edición: la canción de Santa Cruz.

“El año pasado la temática fue el ambiente; este año queremos rendir homenaje a la historia de nuestra canción”, dijo Ramos. Recordó que figuras como Hugo Giménez Agüero, Eduardo Guajardo y El Gato Ossés integran el legado musical y literario de la provincia, y que algunos de ellos también tienen obra editorial.

“Queremos que los jóvenes conozcan a quienes pusieron letra y música a nuestra identidad. La canción está directamente ligada a la literatura y a la producción editorial santacruceña”, explicó. En ese marco se presentará la segunda edición del Cancionero Santacruceño, proyecto realizado junto al músico Ariel Arroyo.

Talleres, stands y cruces artísticos

Además de los stands de librerías, editoriales y autores, habrá espacios para charlas con especialistas, propuestas para emprendimientos culturales y actividades que vinculan otras disciplinas con la literatura.

“La agenda contempla diferentes formatos: capacitaciones, presentaciones, espacios para los chicos y también intervenciones artísticas”, adelantó Ramos.

El libro en tiempos digitales

En otro tramo de su entrevista con LU12, el secretario realizó su análisis sobre el lugar que el libro ocupa frente a los soportes digitales.

“La información se ha democratizado con Internet, pero el libro en papel sigue teniendo un valor especial: su diseño, su materialidad, el objeto físico”, sostuvo Ramos. Comparó el fenómeno con la música: “Así como hay quienes siguen eligiendo vinilos o CDs, hay público que busca el ritual de leer en papel”.

El funcionario incluso compartió su gusto personal: “Yo todavía compro CDs; para escuchar un álbum completo prefiero el formato físico antes que las plataformas digitales”.

Cultura como derecho

Ramos subrayó que estos eventos “no solo fomentan la lectura y la escritura, sino que conectan nuestra historia cultural con las nuevas generaciones”.

“La producción artística de Santa Cruz es grande y diversa. La feria es un espacio para valorarla, para que los chicos conozcan a nuestros referentes y para que toda la comunidad pueda sentirse parte”, expresó.

Finalmente, invitó a la la comunidad a sumarse: “Esperamos que el público acompañe como cada año. Cuanto más participen, más éxito tendrá el evento. La cultura es un derecho y una construcción colectiva”.