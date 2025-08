Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

En 2022, La Feria del Libro Infantil y Juvenil fue un suceso. Durante dos días, miles de personas recorrieron los stands y vieron los espectáculos musicales en el Atlético Boxing Club.

El Grupo La Opinión Austral tuvo el suyo, muy destacado. Furor y éxito que provocaron las diversas propuestas que se desplegaron el sábado y el domingo. Entre los tantos expositores que aceptaron la propuesta del Municipio de Río Gallegos estuvo “Yaka”.

El sábado 6, casi a las 15:30, durante la recorrida, me detuve ahí. Abrí la revista Argentina Austral. Mientras la miraba, descubrí una nota de cuando se inauguró el monumento a Roca sobre la avenida San Martín. Quise comprarla. El vendedor me dijo: “No, de acá no vendo nada”. De repente, escuché la exclamación de una mujer: “¡No lo puedo creer! ‘Lobo’ está acá”.

En ese instante “nació”, en vivo y en directo, una tremenda historia de libros, amigos, familia, recuerdos, frases, nostalgia, risas. Todo de pie, al lado de uno de los caballetes del stand que estaba repleto de obras. De fondo, la música, los shows y los juegos de luces.

Él, Marcelo Aníbal Morel, más conocido por “Yaka”. Su apodo es “Yacaré”. Se lo puso su abuelo de Corrientes. Y él mismo lo modificó y así firmó sus libros, como “Yaka”. Tiene 52 años. Se define como “El cazador de libros”. Llegó a Río Gallegos hace 18 años. Es enfermero en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Ella, Graciela Echeverría. Escritora y representante en Santa Cruz de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores). “Soy la hija de Mario Echeverría Baleta”.

“Lobo” fue, es y seguirá siendo Héctor Rodolfo Peña, protagonista exclusivo de esta crónica. En Santa Cruz se celebra cada 4 de agosto el Día del Escritor Santacruceño en homenaje a este talentoso artista de las teclas y las palabras. Murió el 17 de julio de 2003 en El Calafate, donde descansan sus restos.

“Papá” es Mario Echeverría Baleta. Tiene 84 años, nació el 28 de mayo de 1938, casi tres meses antes que “Lobo” Peña. El que más sabe sobre la historia de los tehuelches y creador de grandes obras. Conoce como pocos la Patagonia. Por sus venas fluye Santa Cruz.

Después de esta introducción, se produjo un diálogo de ida y vuelta. Imperdible.

Yaka: – Acá estoy con mis libros y quise traer especialmente los de “Lobo”. Hay muchos materiales de su padre, le dijo a La Opinión Austral.

Graciela: – Reliquia, historia pura, increíble. La verdad, ¡no lo puedo creer a esto!

Mientras aumentaba la sorpresa de Graciela, Yaka agarró algunos ejemplares de Argentina Austral, la misma revista que yo estaba mirando antes de descubrir este mágico “reencuentro”.

Yaka: – Esta revista era de él, acá de Santa Cruz.

Graciela: – ¡“Argentina Austral”! En mi casa había cientos de estas.

De repente, ella giró y señaló una de las obras de “Lobo”. “Esto es una guía histórica que se escribió con la máquina de escribir de mi papá, en mi casa y si vos te fijás bien, esta es la letra de él. Este es el número de teléfono que tenía el ‘Lobo’ y esta es su firma”.

Aunque suene obvio, le pregunto qué siente al ver eso. “¡No lo puedo creer; para mí es terriblemente emocionante. Yo con esto no sólo vuelvo a mi infancia, sino que veo al ‘Lobo’ como si estuviera vivo, charlando con nosotros acá, emocionado por haber rescatado su historia, su vida, porque para él escribir era su vida”.

Y sigo. ¿Y al ver la imagen de “Lobo”? “Es impresionante, la verdad que todo esto es como si golpeara el pecho tantas veces”.

Y llegó una pregunta que corre el velo sobre las personas, las cosas, la vida misma.

– Y por qué vos no tenías este material?

Graciela: – Yo sé que mi papá se lo pidió a la familia y no se lo dieron a él. No sé cómo fueron las circunstancias en las que no accedieron a dárselo. El “Lobo” y mi papá eran como hermanos, mejores amigos, y bueno, esas cosas de la vida hicieron que este material fuera rescatado por el amigo Morel.

Inevitablemente, ahora “Yaka” es el protagonista.

– ¿Cómo lo encontraste?

Yaka: – Yo soy profesional de la salud, en el sector del quirófano, así que hago enfermería y por cuestiones de la vida, me encontré con una señora que necesitaba asistencia. Siempre trato de dar todo de mí, lo que tengo es mi profesión; así que fui a la casa de esta señora, la atendí; vive sola, es una señora de casi 80 años. Le comenté que yo escribía y ella es docente jubilada. Me dijo que tenía algunas cosas en su galpón y que quizás me interesaban; así que me fui a su casa y cuando abrí el galpón, vi una acumulación de libros. Mi corazón parecía que se iba a salir del lugar.

Graciela: – ¡Qué belleza! ¡Cuánto Hectór hay ahí! Él está vivo todavía ahí y va a seguir así, vivo, en el alma de cada escritor santacruceño, porque si hay algo que nos enseñó es esta soberanía literaria.

Yaka: – Esta es la esencia de un escritor santacruceño que dejó su alma en tantas plumas, en tantas hojas; me llena de felicidad tenerlo y compartir con mi amiga acá. Esto también es para todos los santacruceños, no sólo para mí; yo lo tengo, lo resguardo, pero es para todos. La literatura nos une.

Emocionado, recordó algunos de los momentos que compartió con “Lobo”. Y así, hasta ratificó lo que me había dicho el sábado Graciela: efectivamente, era suya esa letra escrita en las páginas del comienzo de algunas de las obras de “Lobo”.

Mario: – Sí, esa letra es mía. Le escribí eso a “Lobo” porque siempre compartimos todas las cosas; hacíamos esto, lo otro. Él venía a mi casa, yo iba a la de él; siempre así. Me da mucha alegría y me hace recordar todo lo que vivimos con mi querido amigo Héctor. Compartimos desde primer grado, nos sentamos juntos hasta que terminamos la escuela primaria. Siempre mi compañero de banco era él.

El destino y la curiosidad hicieron que esta historia fuera posible.

Sus manos, muy despacio, recorrieron algunos de esos textos, páginas color sepia, anotaciones escritas con pluma y otras a máquina.

Fue casi como una caricia y un abrazo eterno.

Así, volvió a reencontrarse con su amigo.

“Lobo” y Mario, amigos para siempre.

QUIÉN FUE HÉCTOR RODOLFO “LOBO” PEÑA

Nació en Río Gallegos el 4 de agosto de 1938. Hijo de doña Julia Pantín y de don Manuel Peña, familias pioneras de El Calafate. Dibujaba y escribía desde chico. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 9 de El Calafate y luego siguió en la Técnica Nº 1 “Otto Krause” de Buenos Aires.

En 1961 realizó un ciclo radial de 4 meses en “LU14 Radio Provincia de Santa Cruz”, con libretos y locución propia. En 1962 obtuvo el tercer premio en el “Primer certamen provincial de obras teatrales”, organizado por la dirección de Cultura de la provincia, con la obra “Otros tiempos”, y a fines del mismo año ganó “La espiga de trigo”, otorgada por el Centro Interpretativo de Córdoba, por sus poemas “Ocaso” y “Apología del Sur”.

Autor de piezas folklóricas, pertenecen a su pluma las letras de “Zamba Nevada”, de la cueca “Guanaqueando” y la chacarera “Carancho pelao”; además compuso letras de canciones como “Aquel beso” y “Cuentan los pescadores”. Con su novela “Los pájaros del lago”, ganó el segundo premio de la Fundación Fortabat. Murió el 17 de julio de 2003.

