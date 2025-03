En un rincón del sur, donde el viento susurra historias y la tierra parece hablar, una voz ha resonado ininterrumpidamente durante 87 años. LU12 AM680, conocida como “La Decana de la Patagonia“, no es sólo una radio: es un testigo de la historia, un faro de identidad y un puente que une a miles de argentinos.

Este 23 de marzo, la emisora más antigua de la Patagonia celebra su legado, marcado por entrevistas memorables, anécdotas imborrables y un equipo que late al ritmo de las ondas sonoras.

En este día pero del 1938, bajo el impulso visionario de Alberto Raúl Segovia, LU12 AM680 inició sus transmisiones en la Patagonia. Fue la primera de cuatro emisoras fundadas por la Compañía Broadcasting de la Patagonia, seguida por LU4 de Comodoro Rivadavia, LU8 de Bariloche y LU5 de Neuquén. Desde entonces, LU12 no sólo ha sido una pionera en el aire, sino también un símbolo de resistencia y adaptación en una región tan vasta como desafiante.

Flora Rodríguez Lofredo en su programa de los 80’s.

Así lo expresa Carlos Saldivia, locutor de nuestra radio: “La radio es sin dudas después de más de 40 años de haber arrancado en los medios de comunicación de Río Gallegos es nuestra segunda casa. Formamos parte, uno se siente orgulloso de formar parte de la rica historia que tiene esta querida LU12. La verdad nos hace poner muy bien. La radio siempre es eso. Esa magia que ojalá no termine nunca”.

Por su lado, Carlos Zapico dijo que “la radio es una necesidad, yo diría física y espiritual. Física porque es necesario escucharla y además porque entra en todos los rincones de la casa. No necesitás una pantalla para verla, no necesitás un nada, solamente escuchar. Y espiritual porque a través del tiempo y de los años se te va formando un cariño y un respeto. No solamente hacia quienes trabajan en la radio, sino también hacia la emisora misma”.

Ángel Vargas, otro histórico de la radio, expresó que: “Estar en la radio significa no solamente acompañar a la gente de la ciudad, sino a la gente de muchos lugares del campo. Yo suelo viajar los fines de semana con frecuencia y no hay mejor cosa que encender la radio y saber que alguien te está escuchando, alguien te está hablando, alguien te está acompañando. Digo, vos estás escuchando a una persona que te acompaña en la ruta, te ha pasado quizás alguna vez, por más que la tecnología hoy te permite abrir una playlist, en la ruta con la nueva tecnología, pero la radio es todo. La radio es la voz de aliento, la energía, la positiva”, agregó.

Esteban Álvarez, operador de LU12, dijo: “Es mi trabajo de toda la vida, el cual aprecio, me gusta, me encanta hacerlo todos los días, compartir con mis compañeros, la audiencia, a recibir los mensajes y estar atento a lo que la gente quiere, que las cosas salgan bien. Cumplí 33 años en la empresa, en los cuales este lo he disfrutado, como decía antes, porque me gustan estas anécdotas. Como siempre digo, muchos compañeros que han sido y son espectaculares, como digo yo, son de primera, gente linda que se conoce, oyentes que vienen a la empresa a saludar, a ver quiénes somos”

A lo largo de sus 87 años, “La Decana de la Patagonia” ha sido testigo y protagonista de momentos históricos. Por sus estudios han desfilado figuras emblemáticas de la política, la cultura, el deporte y la sociedad. Desde entrevistas que han quedado grabadas en la memoria colectiva hasta anécdotas que se cuentan como leyendas, LU12 ha tejido una red de sonidos que conecta a generaciones.

Estela Raval, cuando pasó por nuestra radio.

Pero la radio no es solo lo que se escucha. Detrás de cada programa, cada noticia y cada canción, hay un equipo que hace posible la magia. Los técnicos, locutores, operadores, productores y movileros son los verdaderos héroes de esta historia. Ellos son los que, desde la planta de transmisión o desde las calles, le ponen voz a la imaginación y ojos a la realidad. Como bien dicen en el medio: “El móvil es el ojo de la radio“, y en LU12, esos ojos han visto y contado todo.

Ángel Vargas y Carlos Saldivia desde la cancha de Ferro.

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, LU12 ha sabido mantenerse fiel a su esencia sin perder vigencia. Su antena, erguida como un faro, sigue siendo un símbolo de conexión y pertenencia. Para los patagónicos, la radio no es solo un medio de comunicación; es un compañero fiel en las largas distancias, un confidente en las noches frías y un narrador de sueños y realidades.

José “Pato” Silva, durante su programa deportivo en los 90’s.

En los últimos años, LU12 ha ampliado su alcance gracias a las redes sociales y las plataformas digitales. Ahora, no solo se la escucha en la Patagonia, sino en todo el mundo. Los argentinos que viven en el exterior encuentran en LU12 un pedacito de su tierra, un vínculo con sus raíces y una forma de mantenerse conectados con las noticias y la cultura de su país.

La locutora Nancy Páez y el equipo en el nuevo piso de LU12.

Mirando hacia el futuro, la emisora sigue comprometida con su misión: informar, entretener y acompañar. En un mundo cada vez más globalizado, LU12 reafirma su rol como guardiana de la identidad patagónica y como voz de una región que, aunque alejada geográficamente, está profundamente conectada con el resto del país.

El reconocido “Chichilo” Viale cuando nos visitó.

Así, con 87 años de historia a cuestas, LU12 AM680 sigue siendo un faro en el sur, un refugio de voces y un testimonio vivo de que la radio, cuando se hace con pasión y compromiso, trasciende el tiempo. Como bien lo expresan sus oyentes: “LU12 no es solo una radio, es parte de nuestra familia”. Y en esa familia, cada aniversario es una celebración de lo que ha sido, lo que es y lo que seguirá siendo: la voz de la Patagonia. ¡Felices 87 años, Decana!