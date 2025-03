Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una nueva edición del clásico que se ha instalado en el fútbol de Río Gallegos, Escorpión FC recibió a Boxing Club por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Sur. El resultado fue favorable para el conjunto visitante, que se impuso por 1 a 0 con un gol de Juan Pablo Daldosso. El encuentro fue intenso y cerrado, con pocas situaciones claras, y estuvo marcado por la fricción y el roce físico más que por el juego.

Para Escorpión fue una oportunidad de hacerse fuerte de local tras el empate en el debut frente a Ferrocarril YCF, donde si bien había sido protagonista durante varios tramos del partido, se quedó con sabor a poco. A eso se le sumaron las cuatro expulsiones sufridas en ese encuentro, lo que obligó a Carlos Padín a rearmar el equipo para este duelo frente a uno de los candidatos del torneo.

Del otro lado, fue el estreno en el campeonato para el Boxing de Javier Guerreiro, que venía de ver suspendido su partido de la primera fecha ante Boca RG por cuestiones climáticas.

El primer tiempo mostró a dos equipos intensos, aunque imprecisos. Hubo pocas chances claras y más interrupciones que juego fluido. Sobre el cierre de esa etapa, el equipo de Guerreiro perdió a uno de sus defensores, Gianluca Gironi, que se retiró lesionado.

En el complemento, Boxing logró presionar más arriba y mantuvo a Escorpión en su propio campo durante varios minutos. A los 7, nuevamente Oyarzo fue clave con una gran atajada tras un cabezazo en un córner.

El único gol de la tarde llegó a los 27 minutos. Luego de una buena jugada colectiva, Juan Pablo Daldosso —quien había ingresado minutos antes— definió cruzado de derecha a izquierda y la pelota pegó en el palo antes de entrar. Fue un premio a la insistencia de Boxing en su mejor pasaje del partido.

A partir del gol, Escorpión pudo recuperar terreno y plantarse en campo rival, aunque sin generar peligro real. En la última del partido, Daldosso tuvo el segundo gol en sus pies luego de una gran jugada colectiva, pero el remate se fue muy desviado.

Tras el encuentro, el entrenador de Boxing, Javier Guerreiro, valoró la actitud del equipo en su presentación oficial: “Sabíamos que iba a ser un partido duro, más siendo el primero para nosotros. Las cargas de la pretemporada todavía se sienten, y eso nos hizo estar imprecisos. Pero cuando logramos juntar 4 o 5 pases, llegó el gol. La idea es esa: ser un equipo que respete la identidad del club, que trate bien la pelota, que sea agresivo y que vaya al frente“.

Por su parte, el goleador del partido, Daldosso, habló sobre la intensidad del duelo y la rivalidad que se generó con Escorpión: “Ya con ellos se hizo un clásico. Son partidos cerrados donde el que la mete, gana. Javi hace un gran laburo con un plantel corto y muchos chicos. Recién arrancamos y esperamos seguir por este camino”.

Escorpión, que tuvo bajas sensibles por expulsiones en la primera fecha, no logró hacer pie ante un rival que supo ser compacto y efectivo en el momento justo. Con este resultado, el equipo de Padín suma apenas un punto en dos presentaciones.

Para Boxing, el triunfo representa arrancar el torneo con confianza, con la tranquilidad de un funcionamiento que puede ir consolidándose con el correr de los partidos. Guerreiro lo dejó en claro: “Esto es un proceso largo, ganar o perder hoy no me cambiaba la ecuación, pero es lindo empezar así. Ahora a seguir trabajando, todavía no conseguimos nada”.

El próximo compromiso del Boxing será el jueves 27 de marzo a las 22:00 horas, cuando dispute el postergado de la primera fecha frente a Boca RG. Escorpión, por su parte, buscará recuperarse en la jornada siguiente para seguir peleando en la Liga de Fútbol Sur.

