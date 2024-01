Este domingo se conocieron los resultados del Festival Nacional del Malambo 2024, que se realiza en la localidad cordobesa de Laborde. En esta oportunidad, Santa Cruz fue gran protagonista del certamen con la participación de Perla Flores, quien se consagró como “paisana nacional” con su obra titulada “Canto deudo y la leyenda de la viuda negra“.

“La viuda, en primera persona, cuenta lo que era su vida como mujer de un minero, cómo trabajaba su marido José. El nombre no es al azar, es un homenaje a mi tío fallecido en el accidente del 14 de junio de 2004: José Chávez, también sin querer un homenaje a José Armella (NdR. Minero que también murió en la tragedia). Es traer a la memoria no solamente a los 14 mineros, sino a todos esos mineros que desde hace décadas no han tenido el reconocimiento de ser mártires. La viuda cuenta cómo era su vida con su José, cómo trabajaba, cómo ella lo esperaba, qué sucedió después de que él murió y cómo fue que ella se convirtió en la mitológica viuda negra para la Cuenca Carbonífera”, repasó Perla en diálogo con La Opinión Austral sobre su presentación que duró 4 minutos 34 segundos.

En 2023, la santacruceña visibilizó la historia de Carmen Villegas, madre de Juan Esteban, adolescente fusilado en las Huelgas Patagónicas 1920 – 1921 en el escenario de Laborde en Córdoba.

