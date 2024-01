“Canto deudo y la leyenda de la viuda negra” es el nombre de la obra que presentó Perla Flores, aspirante a paisana nacional de Santa Cruz en el Festival Nacional del Malambo 2024.

En 2023, la santacruceña visibilizó la historia de Carmen Villegas, madre de Juan Esteban, adolescente fusilado en las Huelgas Patagónicas 1920 – 1921 en el escenario de Laborde en Córdoba.

“Mi pueblo está en pie gracias al carbón y con él tengo una historia, mi papá trabajó en la empresa y es jubilado, mi pareja es minero, mis hermanos son mineros, quizás no fui minero porque soy mujer”, cuenta la folclorista de 28 de Noviembre a La Opinión Austral mientras el escenario político y económico cubre con una interrogante el futuro de la empresa estatal.

“Sentía la necesidad de poder contar mi identidad, de contar nuestra historia carbonera. Además de ser un recurso de la provincia es el símbolo de muchas luchas y resistencias“, remarca Perla.

Héctor “Chucu” Rodríguez interpretó “Las Huellas al sur del cielo”.

En el documental “Madres del carbón” de Mariana Menna, donde Perla realizó la apertura, se encontró con Mirtha Farfán, su tía y viuda de uno de los 14 mineros muertos en la tragedia de Mina 5. “Cada ficha se iba acomodando, se iba encastrando. Ver el documental fue otro puntapié para seguir avanzando con el tema. Trabajamos a lo largo de todo el año en la propuesta, hubo momentos que se hicieron difíciles porque para un artista trabajar por el arte, por el amor no es agotador, lo agotador es quizás tener pocas oportunidades para poder mostrar nuestra identidad“, reconoce.

Inició su trabajo con Aníbal Albornoz Ávila, se sumó el músico Héctor “Chucu” Rodríguez de Río Turbio con el tema “Las huellas al sur del cielo”, con música de su autoría y letra de Ariel Arroyo, y el bailarín Facundo Cruz.

José Pareja realizó el mural, Mariana Menna se sumó en fotografía y también colaboraron Isa Espinoza Ramos, Gisela Altamirano y Gabriela Cuyul, entre muchas otras personas.

“Es un trabajo en conjunto, el camino ha sido muchísimo más liviano gracias al equipo y si bien no es la cara visible, me ha acompañado un enorme equipo con el cual estoy feliz de poder compartir tanto talento y tanta generosidad hacia mi persona”, señala.

“El carbón es símbolo de muchas luchas y resistencias”. PERLA FLORES

Sobre la presentación, describe: “La viuda, en primera persona, cuenta lo que era su vida como mujer de un minero, cómo trabajaba su marido José. El nombre no es al azar, es un homenaje a mi tío fallecido en el accidente del 14 de junio de 2004: José Chávez, también sin querer un homenaje a José Armella (NdR. Minero que también murió en la tragedia). Es traer a la memoria no solamente a los 14 mineros, sino a todos esos mineros que desde hace décadas no han tenido el reconocimiento de ser mártires. La viuda cuenta cómo era su vida con su José, cómo trabajaba, cómo ella lo esperaba, qué sucedió después de que él murió y cómo fue que ella se convirtió en la mitológica viuda negra para la Cuenca Carbonífera”, repasa Perla sobre la presentación que dura 4 minutos 34 segundos y se puede ver en las redes sociales del Grupo La Opinión Austral.

En el cierre, “como si fuera un mágico sueño, ella recuerda a través de la danza lo que era su vida feliz con su minero. Y cierra su relato ingresando al socavón en donde permanece por siempre”.

Para la presentación en Laborde se realizaron cambios teniendo en cuenta la dificultad que significaba el traslado de la totalidad de los elementos. “Lleva una preparación de mucho tiempo, uno quiere ser un digno representante de su provincia. Estoy muy contenta con lo que hemos presentado“, afirma.

Cerrando, Perla expresa: “Anhelo ansiosamente poder ser una paisana nacional, se dé ahora o no se dé ahora, ese es el objetivo, ese es el sueño. Además de ser la primera paisana santacruceña, quiero ser la primera paisana consagrada nacional de la provincia de Santa Cruz, espero poder darle ese título, ese honor a Santa Cruz, y ser solamente un canal para difusión de mi provincia con el mayor de los honores que para mí eso representa”.