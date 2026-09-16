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Más de 300 pastores y sus perros, procedentes de 34 países, participaron este miércoles en la apertura del Campeonato Mundial de Perros Pastores Escocia 2026.

La competencia, que se extenderá durante cuatro días, tendrá lugar por primera vez en el establecimiento rural Huntington Farm, en cercanías de la ciudad Lauder, región de los Scottish Borders, que con sus granjas en zonas de colinas y sus tradiciones de pastoreo, dio nombre a la raza y forjó al perro de trabajo que hoy compite en todo el mundo.

La ceremonia de apertura tuvo lugar este miércoles con la conducción de un rebaño de ovejas al campo de competición, seguido por la banda de gaitas de la Escuela Secundaria Preston Lodge y los jueces del concurso. Seguidamente, alumnos de la Escuela Primaria Lauder, cada uno portando una bandera nacional, guiaron a los competidores hacia el campo.

Entre los países participantes está Argentina. Representando a la Sociedad Argentina de Perros Arrieros (SAPA) están Adriana Suárez de Buenos Aires junto a “Mencho” y Gonzalo Sánchez, productor y adiestrador santacruceño, junto a “Vega”.

“Es como un Mundial de fútbol, de automovilismo o de lo que sea, es la competencia más grande que hay en el mundo, hay más de 30 países representados, hay equipos que son muy grandes de 15 perros por equipo. Es lo más grande que podés encontrar en Border Collie, se ven las mejores pruebas y los mejores perros”, manifestó el productor de la estancia Chali Aike, semanas atrás, en Radio LU12 AM680.

“Esperemos hacer un buen trabajo, es una linda oportunidad para mostrar lo que podemos hacer en Patagonia moviendo ovejas”, había expresado sobre la que será su segunda participacción tras Holanda 2017.

La delegación argentina en el acto de inauguración del World Sheepdog Trials,

La competición comienza este jueves y se extenderá hasta el domingo, día en que los 16 perros con mayor puntuación disputarán las finales. Se espera que el World Sheepdog Trials, convoque a entre 20.000 y 30.000 visitantes a la región de los Borders a lo largo de estos cinco días.