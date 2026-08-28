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Después de su primera experiencia en Holanda 2017, Gonzalo Sánchez, productor santacruceño y adiestrador, junto a “Vega”, participarán del World Sheepdog Trials, el Mundial de Perros Pastores, que tendrá lugar del 16 al 20 de septiembre en Escocia.

Argentina tiene dos cupos, representando a la Sociedad Argentina de Perros Arrieros (SAPA) también estará Adriana Suárez de Buenos Aires junto a “Mencho”.

En comunicación con Radio LU12 AM680, el productor de la estancia Chali Aike explicó en que consiste la competencia: “Es una simulación del trabajo diario en el campo. Es una prueba que se hace con cinco ovejas. Cuando vos tenés un piño de mil ovejas es mucho más fácil porque es una masa que se va moviendo mientras que cuando tenés cinco ovejas, es mucho más complejo porque ante el predador, que es el perro, tienden a huir”.

“Es como si fuesen los Schumacher, los Hamilton de la Fórmula 1”. GONZALO SÁNCHEZ, ADIESTRADOR

“La prueba consiste en que te ponen las ovejas a 400 metros, el conductor está en un punto en el que no se puede mover y tiene que mandar al perro a buscar a las ovejas, las debe traer en línea recta. Es una prueba que es muy técnica, las ovejas no pueden ir para un lado o para el otro, hay que tratar de que vayan en línea recta y lo que juzga el juez es eso. Hay 15 minutos para poder hacer la prueba”, indicó.

“Es como si fuesen los Schumacher, los Hamilton de la Fórmula 1, uno va a competir contra eso. Lamentablemente, acá no tenemos pruebas como para estar bien habituados, pero venimos trabajando hace muchos años con las técnicas de adiestramiento que nos favorecen al trabajo diario”, comentó.

Entrenamiento

Respecto a los animales, Sánchez expuso que “son perros que exclusivamente vienen de líneas de trabajo, no sirve cualquier border collie. Cuando uno recibe al cachorro, lo único que tiene que hacer es que sepa el nombre, así va a venir hacia uno y cada 10- 20 días, ponerlos con la oveja un par de minutos para que se despierte el instinto. El entrenamiento empieza cuando maduran de cuerpo y mente, a partir de los nueve meses en adelante”.

El adiestrador destacó que entre conductor y perro “hay una comunicación muy grande”.

“Hay expresión corporal, donde hay silbido, se habla y esto es tiempo. El entrenamiento se va construyendo muy de poco, hay mucha confianza entre perro y conductor y lo mismo el conductor hacia el perro porque puede ir a lugares ciego y uno tiene que confiar en que el perro va a encontrar a las ovejas y las va a guiar hacia donde está el conductor“.

“El border collie es sumamente inteligente, es un perro que aprende muy rápido y que puede resolver situaciones complejas con las ovejas. Se necesita un perro que sea ágil, rápido, que piense mucho, que sepa lo que está haciendo y el conductor lo va guiando para lo que quiere hacer. Además de los siete comandos básicos que tenemos para manejar al perro y para conducir ovejas, también hay subcomandos, después siguen aprendiendo muchas más cosas y nunca dejan de aprender, por más que sea un perro muy adulto sigue aprendiendo”, señaló.

En su experiencia personal, el conductor reconoció que lo que le han enseñado los perros: “Es a conocer las ovejas, a aprender a mover ovejas, todo eso me lo enseñaron los perros. Son años que uno está con un perro, su vida útil de trabajo está alrededor de 10 años, entonces hay una conexión muy grande y siempre es un aprendizaje, tanto para el perro como para el conductor“.

“He tenido bastantes perros y para mí son todos compañeros de trabajo, algunos pueden ser mejores en alguna cosa, otros se destacan en otra, pero son compañeros de trabajo y para mí, son todos iguales”, aseguró.

Finalizando, con miras al World Sheepdog Trials, manifestó: “Es como un Mundial de fútbol, de automovilismo o de lo que sea, es la competencia más grande que hay en el mundo, hay más de 30 países representados, hay equipos que son muy grandes de 15 perros por equipo. Es lo más grande que podés encontrar en Border Collie, se ven las mejores pruebas y los mejores perros”.

“Esperemos hacer un buen trabajo, es una linda oportunidad para mostrar lo que podemos hacer en Patagonia moviendo ovejas”, cerró.