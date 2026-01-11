Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En cumplimiento con una decisión política del gobernador Claudio Vidal, que avanza en la regularización y el reconocimiento de los derechos de los estatales, 64 trabajadores del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz pasaron a planta permanente.

La ejecución del decreto recae sobre el CPE, organismo que se encuentra bajo la conducción de la licenciada Iris Rasgido, responsable de la cartera educativa.

Según especifica el decreto 1218 –al que tuvo acceso La Opinión Austral– se establece que los agentes serán encasillados de acuerdo al agrupamiento, nivel, grado, tramo, según corresponda en cada caso. También se faculta al ministerio de Economía a efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes a fin de atender el gasto que demande la medida.

El decreto con el pase a planta permanente firmado por el gobernador Claudio Vidal.

“Fue una experiencia muy agradable y profundamente emotiva. La notificación desde Casa de Gobierno y luego el acto oficial nos llenaron el corazón. Es un anhelo que hoy se hace realidad y comenzamos el año con enorme gratitud, concretando algo fundamental para nuestra situación laboral”, expresó Roxana, empleada del CPE, tras recibir el pase a planta permanente.

Por su parte, Nicole, quien presta servicios en el área de Adquisiciones y Servicios del CPE, dependiente de la Secretaría de Gestión Administrativa, manifestó: “Estamos muy contentas y tranquilas. Este pase a planta nos brinda estabilidad laboral y acceso a derechos y beneficios. Agradecidas con todas las personas que hicieron posible este logro”.