El Gobierno de Santa Cruz avanzó en una reorganización integral del esquema de licencias del sector público mediante el Decreto N° 1129, firmado por el gobernador Claudio Vidal.

La medida regula de manera estricta el uso de las Licencias Anuales Ordinarias, prioriza el otorgamiento de licencias pendientes y establece un régimen de receso anual que abarcará enero y febrero de 2026. Según lo dispuesto, los organismos deberán garantizar que los agentes utilicen primero los días acumulados de años anteriores y regularicen su situación antes de tomar la licencia correspondiente al período 2025.

Receso anual

El decreto determina un receso administrativo general para enero y febrero de 2026, período durante el cual se promoverá el uso de las licencias ordinarias, especialmente en áreas con menor actividad. Además, establece la suspensión de los plazos procesales administrativos durante enero, excepto en los casos donde los actos resulten impostergables. Esta medida se enmarca en la Ley Nº 1260 y el Decreto Nº 181/79, y busca proteger los derechos de los particulares en trámites en curso.

Licencias pendientes

Uno de los aspectos centrales del Decreto N° 1129 se encuentra en los artículos 5 y 6, que fijan directrices claras para el otorgamiento de licencias.

El artículo 5 instruye a las áreas de personal a evitar la acumulación de más de una licencia pendiente. Para ello, las licencias deben otorgarse de manera obligatoria, salvo que existan razones de servicio debidamente justificadas, que deberán fundamentarse en un instrumento legal firmado por el titular del organismo sin posibilidad de delegación.

Asimismo, establece que los funcionarios y personal superior encuadrados en los regímenes específicos deberán comunicar formalmente el período de licencia a fin de que quede registrado conforme a las normativas vigentes.

El artículo 6 establece que los agentes con licencias reglamentarias pendientes de períodos anteriores —ya sean completas, fraccionadas o proporcionales— deberán solicitarlas y programarlas en primer término. Recién después podrán hacer uso de la licencia devengada en 2025.

El decreto también aclara que, en caso de otorgarse varias licencias consecutivas, su programación no podrá afectar el funcionamiento del servicio, incluso si ello supera el período de receso previsto en enero y febrero. De ser necesario, la autoridad competente deberá dictar un instrumento legal específico que establezca el orden y el modo de usufructo.

Funcionamiento reducido

El decreto establece que todos los organismos deberán mantener una dotación mínima de personal durante enero de 2026 para garantizar el funcionamiento de áreas esenciales. El horario de atención durante el receso será de 10:00 a 16:00, salvo que por la naturaleza del servicio sea necesario implementar una franja diferente.

Las áreas críticas —como Desarrollo Social, Salud y Ambiente y Seguridad— deberán coordinar sus esquemas internos para garantizar prestaciones básicas mientras permiten el uso de licencias.

Objetivos del nuevo esquema

La reorganización del régimen de licencias busca optimizar la administración pública, mejorar el control del gasto, acompañar la merma habitual de actividad durante el verano y garantizar el derecho al descanso del personal estatal. Según indica el decreto, la medida también tiene un impacto comunitario, ya que permite ordenar el funcionamiento estatal sin afectar servicios esenciales.