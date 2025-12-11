Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intenso temporal de viento que afecta a Santa Cruz desde la mañana del jueves obligó a las autoridades a cortar la Ruta Nacional Nº 40 y otros dos corredores de la Patagonia por razones de seguridad. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), en coordinación con la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), la Policía de Santa Cruz y Protección Civil, confirmó a las 14:00 que la circulación quedó totalmente restringida para todo tipo de vehículos en los tramos afectados.

La medida responde a la alerta naranja vigente emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y al incremento sostenido de la velocidad del viento, con ráfagas que alcanzan entre 90 y 110 km/h y aún mayores en sectores de meseta. Según el Departamento de Meteorología y Climatología de la AGVP, la franja de mayor peligrosidad se extenderá entre las 15:00 y las 19:00, aunque las restricciones podrían mantenerse hasta que mejoren las condiciones.

Qué rutas fueron cortadas por los fuertes vientos

Las autoridades informaron que la interrupción de la circulación se aplica en tres corredores estratégicos del noroeste y centro provincial. Los tramos afectados son:

Ruta Nacional Nº 40: desde Tres Lagos hasta Gobernador Gregores, Perito Moreno y Puesto Linares.

desde Tres Lagos hasta Gobernador Gregores, Perito Moreno y Puesto Linares. Ruta Provincial Nº 27: desde Estancia La Julia hasta Gobernador Gregores.

desde Estancia La Julia hasta Gobernador Gregores. Ruta Nacional Nº 288: desde Comandante Luis Piedra Buena hasta Estancia La Julia. El tramo entre La Julia y Tres Lagos permanece habilitado, aunque solo con circulación bajo extrema precaución.

Estos cortes se suman a las advertencias emitidas más temprano por Vialidad Provincial, que había anticipado posibles restricciones temporales en función del mapa de isotacas elaborado para identificar zonas de riesgo extremo. Allí se señalaba que la combinación de vientos muy fuertes a temporal, especialmente sobre la Meseta del Lago Strobel, podría tornar intransitables distintos tramos de la red vial.

Riesgo extremo por ráfagas y advertencias oficiales

Los organismos provinciales detallaron que la intensidad del viento no solo compromete la estabilidad de vehículos livianos y de carga pesada, sino que también incrementa el riesgo de vuelcos, desvíos bruscos, pérdida de control y baja visibilidad por el polvo en suspensión.

El mapa técnico difundido por la AGVP ubica varios de estos sectores en el rango de “peligrosidad muy fuerte a extrema”, según la escala Beaufort. En particular, la RN 40 entre La Lucía y el límite con Chubut, la RP 43 entre Perito Moreno y Las Heras y la RN 3 entre Caleta Olivia y el límite interprovincial figuran entre las zonas históricamente más expuestas a ráfagas superiores a los 100 km/h.

Las autoridades remarcaron que la decisión de cortar rutas responde estrictamente a criterios preventivos y que se reevaluará de manera constante a medida que avance el temporal.

Recomendaciones para automovilistas y actualización permanente

La APSV solicitó a los conductores respetar todas las indicaciones del personal de seguridad y evitar transitar hacia los puntos restringidos. También se pidió suspender viajes no esenciales, reducir la velocidad en los tramos habilitados y mantenerse informados exclusivamente por canales oficiales.

El Gobierno de Santa Cruz recordó que las restricciones se mantendrán “hasta nuevo aviso” y que la reapertura de las rutas dependerá de la evolución del fenómeno meteorológico. Por su parte, Vialidad Provincial indicó que continuará monitoreando las condiciones con nuevos reportes y actualizaciones del mapa de amenazas a la transitabilidad.

En un contexto de vientos extremos y con riesgo elevado en diversos corredores, las autoridades insistieron en que la prioridad es resguardar la seguridad vial y prevenir incidentes en sectores expuestos a condiciones atmosféricas severas.