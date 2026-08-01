Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Plan Invernal, personal del Distrito Vial Gobernador Gregores continúa con las tareas de despeje de nieve sobre la Ruta Nacional Nº 40 Norte, en el tramo comprendido entre Gobernador Gregores y el empalme con la Ruta Provincial Nº 37. El objetivo es mantener la transitabilidad y brindar mayores condiciones de seguridad para quienes circulan por este corredor.

Trabajos sobre la Ruta 40 Norte

Las labores son llevadas adelante por los maquinistas Emilio Bahamonde, Raúl Pairo, Leonardo Rojas y Rubén Paredes. El operativo también cuenta con una camioneta de apoyo, conducida por Gastón Lanesan, que acompaña el despliegue de las máquinas en una tarea coordinada frente a las condiciones climáticas que afectan a la región.

Este dispositivo forma parte de las acciones preventivas que la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) desarrolla en distintos corredores de Santa Cruz para preservar la circulación durante la temporada invernal y reducir los riesgos derivados de las intensas nevadas.

Reconocimiento al personal vial

Desde el organismo destacaron el compromiso y la dedicación de los trabajadores que desempeñan sus funciones en condiciones climáticas adversas para garantizar una circulación más segura en las rutas santacruceñas.

“Estas acciones cuentan con el acompañamiento del presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio César Bujer, y del gobernador Claudio Vidal, quienes respaldan el trabajo que diariamente realiza el personal vial en todo el territorio santacruceño”, expresaron.

Recomendaciones para los conductores

La AGVP recomienda transitar con extrema precaución, respetar la señalización vigente y consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje. Además, recuerda adecuar la velocidad a las condiciones del camino y mantenerse informado sobre posibles cambios ocasionados por el clima para prevenir incidentes y contribuir a una circulación más segura.

Leé más notas de La Opinión Austral