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Luego de casi tres semanas marcadas por temperaturas extremas bajo cero e intensas nevadas, Las Heras comienza a transitar un cambio en las condiciones climáticas. El pronóstico anticipa lluvias débiles a partir de las 16:00 de este viernes y nuevas precipitaciones durante el domingo, un escenario que favorecerá el esperado deshielo.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, para este viernes se esperan alrededor de 5 milímetros de lluvia, mientras que el próximo domingo podrían registrarse 9,4 milímetros, con temperaturas por encima de los 0 °C. Estas condiciones permitirán que la nieve acumulada comience a derretirse durante el fin de semana.

Autos tapados por la nieve. FOTO: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, el deshielo también genera preocupación. La importante cantidad de nieve acumulada en calles, veredas y accesos podría provocar complicaciones en la circulación y anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

Tres semanas de complicaciones para los vecinos

El temporal dejó importantes consecuencias para los habitantes de Las Heras. Durante las últimas semanas, numerosos vecinos sufrieron el congelamiento de tanques de agua y cañerías, lo que provocó cortes en el suministro domiciliario y múltiples inconvenientes en plena ola de frío.

A esto se suma la persistencia de grandes montículos de nieve en la vía pública, una situación que dificultó el tránsito peatonal y vehicular en diferentes barrios.

FOTO: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde el Gobierno de Santa Cruz se informó que, ante el intenso temporal, se desplegó un operativo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Servicios Públicos Sociedad del Estado, Vialidad Provincial y Distrigas S.A.

Según el comunicado oficial, las tareas incluyeron el despeje y la limpieza de nieve en veredas y accesos a organismos públicos, la distribución de leña y módulos alimentarios para familias afectadas, trabajos de mantenimiento vial y acciones para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Además, el Ejecutivo provincial indicó que se utilizaron vehículos y recursos de distintos organismos para llegar a los barrios y acelerar la asistencia a los vecinos afectados por las condiciones climáticas.

Tras uno de los períodos más fríos del invierno en la zona norte de Santa Cruz, la llegada de temperaturas sobre cero representa una noticia esperada por la comunidad. Si bien el deshielo aliviará parte de los problemas generados por la nieve y el hielo, las autoridades y los vecinos deberán mantenerse atentos a las complicaciones que puedan surgir por el derretimiento de la gran cantidad de nieve acumulada.

Las próximas horas serán clave para determinar cómo evoluciona la situación en la ciudad y si las lluvias previstas logran acelerar el retorno a la normalidad.