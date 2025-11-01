Podrían cortar las rutas en Santa Cruz por los fuertes vientos El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por vientos intensos para el sábado 1 y domingo 2 de noviembre en Santa Cruz. Las ráfagas podrían superar los 90 km/h y, ante el riesgo, Protección Civil advirtió sobre posibles cortes o restricciones en rutas provinciales.

Santa Cruz se prepara para un fin de semana signado por condiciones climáticas severas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que rige una alerta amarilla por vientos para gran parte del territorio provincial, mientras que Protección Civil advirtió que podría haber cortes y restricciones en las rutas, especialmente en las zonas más expuestas a las ráfagas.

Según los partes oficiales publicados este viernes, las ráfagas podrían alcanzar e incluso superar los 100 kilómetros por hora, afectando tanto a la región cordillerana como a la meseta y el sur provincial, incluida Río Gallegos.

Dónde y cuándo pegará más fuerte el viento

Las alertas emitidas por el SMN abarcan:

Cordillera de Lago Buenos Aires

Cordillera de Río Chico

Meseta de Corpen Aike

Meseta de Güer Aike

Meseta de Lago Argentino

Cordillera de Güer Aike (domingo)

Cordillera de Lago Argentino (domingo)

También zonas no costeras de Tierra del Fuego colindantes a Santa Cruz

El fenómeno afectará a la provincia desde la tarde y noche del sábado 1 de noviembre y continuará durante la madrugada y mañana del domingo 2.

El pronóstico oficial advierte:

“El área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.

En sectores expuestos, especialmente en la meseta y el sur provincial, las ráfagas podrían rozar o superar los 100 km/h, según estimaciones de servicios meteorológicos regionales.

Advertencia oficial: rutas en alerta

La Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de Santa Cruz comunicó que, ante la severidad del viento previsto, podrían registrarse cortes o restricciones en rutas provinciales durante el fin de semana.

Desde el organismo solicitaron a la población:

Evitar viajar si no es necesario

Extremar las precauciones en la conducción

Mantenerse informados por canales oficiales

También recordaron que el viento puede generar reducción de visibilidad por polvo en suspensión, inestabilidad en vehículos livianos, camiones con carga alta y casas rodantes, así como riesgo de caída de elementos sueltos.

Río Gallegos, entre los puntos más afectados

En la capital santacruceña se espera:

Sábado: ráfagas cercanas a los 97 km/h

Domingo: ráfagas entre 79 y 87 km/h

Temperaturas frías: entre 4°C y 12°C

Posibles chaparrones y cielo mayormente nublado

Las condiciones podrían complicar la circulación y actividades al aire libre durante todo el fin de semana.

Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional

Ante la alerta amarilla, el SMN recuerda:

Evitar actividades al aire libre Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento Mantener cerradas puertas y ventanas No refugiarse bajo árboles ni estructuras con riesgo de caída Tener una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

Un clásico patagónico, pero con precaución

Si bien el viento es un fenómeno habitual en Santa Cruz, las autoridades remarcan que la intensidad prevista este fin de semana amerita especial cuidado.

Los organismos de seguridad provincial se mantendrán en guardia, y se solicita a los ciudadanos seguir los canales oficiales para recibir actualizaciones en tiempo real.

El viento en Santa Cruz ahora en vivo y en directo

El Clima en Santa Cruz

El clima predominante de la zona es semidesierto patagónico, frío, seco, con vientos constantes procedentes del Pacífico.

Sin embargo conviven dos tipos de clima en la provincia de Santa Cruz: el clima árido patagónico del centro y este y el clima frío húmedo del oeste. En una delgada franja que se extiende de norte a sur a lo largo de la cordillera patagónica, prevalece el clima frío húmedo que tiene la influencia del Pacífico en lo que hace a la producción de lluvias y nieve.

El rasgo típico del clima más distintivo durante la mayor parte de la provincia de Santa Cruz es el soplo casi constante de vientos procedentes del océano Pacífico.

La influencia de este clima frío húmedo no supera los 50 kilómetros desde el límite internacional con Chile, haciéndose evidente el contraste respecto del clima propio de la meseta. Las lluvias son otoñales e invernales. El clima árido patagónico, se caracteriza por tener temperaturas anuales de entre 5 y 10 °C, oscilando en enero de 12 a 20 °C y en julio de -15 a -7 °C.

Las precipitaciones disminuyen de oeste a este, haciendo notorio el contraste paisajístico entre la región montañosa lluviosa del oeste y la meseta de reducidas precipitaciones. El viento que sopla del oeste, noroeste y suroeste, es un verdadero protagonista que erosiona todo a su paso. En la meseta central las precipitaciones son reducidas: varían entre 150 y 200 mm anuales.

Las nevadas son frecuentes en toda la provincia siendo mayores en el oeste en las cercanías de la cordillera que en el este cerca de la costa, pero en general es frecuente ver nieve en toda la provincia, sobre todo en invierno.

Ecosistema de Santa Cruz

En general, el clima de la región es árido y frío con temperaturas muy bajas casi todo el año y fuertes amplitudes térmicas y lluvias insuficientes, determinando el bioma del semidesierto, donde predominan los pastos duros de estepa y tusacs tales como el neneo, coirón y adesmias como la Adesmia campestri y la Adesmia volckmanni. Si bien, la zona de la cuenca del río Santa Cruz en su región extraandina se encuentra favorecida por un clima morigerado merced al fuerte influjo oceánico, esta es la región de las llamadas Pampas de Diana, hacia los contrafuertes y pedemontes andinos también es importante la humedad, hasta el grado de favorecer la existencia de bosques, correspondientes a la selva fría magallánica de fagáceas y coníferas (lenga, cohiue, ñiré, canelo, mañiú, abeto este último, alóctono), aunque debido a las altitudes, la franja húmeda cordillerana, con un promedio anual de precipitaciones de 800 mm, es fría casi todo el año.

Clima en la Patagonia

El clima de la Patagonia se ubica en los de tipo moderado, con cuatro estaciones bien definidas, con primaveras y otoños cortos y largo invierno, y gran amplitud entre las temperaturas de invierno y de verano. Un corte transversal muestra amplitudes térmicas anuales de más de 10° en San Carlos de Bariloche, de más de 17° en Maquinchao, en el corazón de la Meseta, y de unos 13° en Carmen de Patagones, a 30 km del Atlántico. Debido a su altura, el área de Maquinchao (cerca de 800 m sobre el nivel del mar) alcanza excepcionalmente los 30° bajo cero, con to que resulta tan fría como las áreas más frías de la Patagonia austral. La temperatura media en invierno, sin embargo, es de -2°, la misma que en la Tierra del Fuego argentina. Las temperaturas máximas absolutas son altas en la Patagonia, con marcas de hasta 45° en la parte oriental de la mesopotamia configurada por los ríos Colorado y Negro, y un poco menos en Carmen de Patagones. En Maquinchao pueden sobrepasar los 35°, en tanto que alcanzan a los 30° en Ushuaia.

AI sur del paralelo 30°S se hacen dominantes los vientos del oeste, que abandonan en la cordillera su carga de humedad procedente del Pacífico: las lluvias pasan de los 2.000 mm, hasta los 5.000 mm en la vertiente occidental (Chile), a los 600 y 400 mm de precipitación en la oriental (Argentina). En la región extraandina, la zona de máxima sequedad, conformada por la isohieta de los 200 mm de precipitaciones, parte de la porción media del río Colorado y se extiende hacia el sur para cubrir todo el largo hasta el estrecho de Magallanes. La humedad aumenta en el ángulo noreste y hacia el norte del ámbito, amén de hacia el oeste franco, en que llega hasta los 400 mm en la porción sur de la Cordillera -500 mm y más en Tierra del Fuego-, y 800 y hasta 1.000 mm de precipitación en áreas.