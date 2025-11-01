Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz se prepara para un fin de semana ventoso, con condiciones que marcarán el comienzo de noviembre con un fuerte protagonismo del viento patagónico. Según reportes oficiales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció alertas amarillas por vientos intensos para el sábado y domingo, con especial impacto en el sur provincial, incluida Río Gallegos.

Dos días de vientos intensos: qué esperar en la provincia

El organismo nacional informó que diversas zonas del territorio santacruceño, tanto en cordillera como en meseta, estarán bajo alerta por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, llegando a rondar los 100 km/h en algunos puntos.

Alerta del sábado 1 de noviembre.

Las áreas alcanzadas por la alerta incluyen:

Cordillera de Lago Buenos Aires

Cordillera de Río Chico

Meseta de Corpen Aike

Meseta de Güer Aike

Meseta de Lago Argentino

También sectores cordilleranos de Güer Aike y Lago Argentino durante el domingo

Este escenario meteorológico se mantendrá entre la tarde/noche del sábado y la madrugada y mañana del domingo.

Impacto en Río Gallegos: rutas y actividades afectadas

Río Gallegos será una de las zonas más afectadas por este fenómeno. Para el sábado, se espera un aumento progresivo en la velocidad del viento, que podría superar los 97 km/h en horas de la tarde y noche, mientras que el domingo continuará el panorama ventoso con ráfagas cercanas a los 87 km/h.

Alerta del domingo.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían generar dificultades en rutas, reducción de visibilidad y riesgos por la presencia de objetos sueltos, especialmente en zonas abiertas o cercanas a la costa.

Desde Protección Civil de Santa Cruz emitieron comunicados oficiales señalando que podrían registrarse cortes o restricciones en rutas provinciales, instando a la población a extremar cuidados y mantenerse informada por canales oficiales.

Un arranque de mes marcado por el clima patagónico

El cambio de mes llega con un escenario meteorológico que recuerda la fuerza característica del viento en la región. Si bien se trata de una alerta amarilla, que implica mantenerse informado, las autoridades enfatizan la importancia de la prevención, especialmente en un fin de semana con condiciones dinámicas y posibilidad de lluvias aisladas.

Río Gallegos y zonas cercanas tendrán además temperaturas frescas, oscilando entre los 4°C y 12°C, lo que contribuirá a una sensación térmica aún menor por efecto del viento.

Cómo seguirá el clima luego del domingo

Se prevé que el viento comience a disminuir gradualmente hacia el inicio de la próxima semana, aunque aún se espera un ambiente frío e inestable. Las actualizaciones oficiales continuarán durante el fin de semana.

La comunidad santacruceña ya lo sabe: noviembre llega soplando fuerte, y la clave será estar preparado, informado y atento a las indicaciones oficiales para transitar un fin de semana seguro frente a este evento climático.

Recomendaciones oficiales ante la alerta amarilla

El SMN y Protección Civil difundieron una serie de medidas preventivas para la comunidad:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de autoridades y medios oficiales.

Preparar una mochila de emergencias con agua, linterna, radio, documentos y teléfono.

con agua, linterna, radio, documentos y teléfono. Circular con precaución en rutas y, de ser posible, evitar traslados innecesarios en los horarios de mayor intensidad del viento.

El viento en Santa Cruz ahora en vivo y en directo

El Clima en Santa Cruz

El clima predominante de la zona es semidesierto patagónico, frío, seco, con vientos constantes procedentes del Pacífico.

Sin embargo conviven dos tipos de clima en la provincia de Santa Cruz: el clima árido patagónico del centro y este y el clima frío húmedo del oeste. En una delgada franja que se extiende de norte a sur a lo largo de la cordillera patagónica, prevalece el clima frío húmedo que tiene la influencia del Pacífico en lo que hace a la producción de lluvias y nieve.

El rasgo típico del clima más distintivo durante la mayor parte de la provincia de Santa Cruz es el soplo casi constante de vientos procedentes del océano Pacífico.

La influencia de este clima frío húmedo no supera los 50 kilómetros desde el límite internacional con Chile, haciéndose evidente el contraste respecto del clima propio de la meseta. Las lluvias son otoñales e invernales. El clima árido patagónico, se caracteriza por tener temperaturas anuales de entre 5 y 10 °C, oscilando en enero de 12 a 20 °C y en julio de -15 a -7 °C.

Las precipitaciones disminuyen de oeste a este, haciendo notorio el contraste paisajístico entre la región montañosa lluviosa del oeste y la meseta de reducidas precipitaciones. El viento que sopla del oeste, noroeste y suroeste, es un verdadero protagonista que erosiona todo a su paso. En la meseta central las precipitaciones son reducidas: varían entre 150 y 200 mm anuales.

Las nevadas son frecuentes en toda la provincia siendo mayores en el oeste en las cercanías de la cordillera que en el este cerca de la costa, pero en general es frecuente ver nieve en toda la provincia, sobre todo en invierno.

Ecosistema de Santa Cruz

En general, el clima de la región es árido y frío con temperaturas muy bajas casi todo el año y fuertes amplitudes térmicas y lluvias insuficientes, determinando el bioma del semidesierto, donde predominan los pastos duros de estepa y tusacs tales como el neneo, coirón y adesmias como la Adesmia campestri y la Adesmia volckmanni. Si bien, la zona de la cuenca del río Santa Cruz en su región extraandina se encuentra favorecida por un clima morigerado merced al fuerte influjo oceánico, esta es la región de las llamadas Pampas de Diana, hacia los contrafuertes y pedemontes andinos también es importante la humedad, hasta el grado de favorecer la existencia de bosques, correspondientes a la selva fría magallánica de fagáceas y coníferas (lenga, cohiue, ñiré, canelo, mañiú, abeto este último, alóctono), aunque debido a las altitudes, la franja húmeda cordillerana, con un promedio anual de precipitaciones de 800 mm, es fría casi todo el año.

Clima en la Patagonia

El clima de la Patagonia se ubica en los de tipo moderado, con cuatro estaciones bien definidas, con primaveras y otoños cortos y largo invierno, y gran amplitud entre las temperaturas de invierno y de verano. Un corte transversal muestra amplitudes térmicas anuales de más de 10° en San Carlos de Bariloche, de más de 17° en Maquinchao, en el corazón de la Meseta, y de unos 13° en Carmen de Patagones, a 30 km del Atlántico. Debido a su altura, el área de Maquinchao (cerca de 800 m sobre el nivel del mar) alcanza excepcionalmente los 30° bajo cero, con to que resulta tan fría como las áreas más frías de la Patagonia austral. La temperatura media en invierno, sin embargo, es de -2°, la misma que en la Tierra del Fuego argentina. Las temperaturas máximas absolutas son altas en la Patagonia, con marcas de hasta 45° en la parte oriental de la mesopotamia configurada por los ríos Colorado y Negro, y un poco menos en Carmen de Patagones. En Maquinchao pueden sobrepasar los 35°, en tanto que alcanzan a los 30° en Ushuaia.

AI sur del paralelo 30°S se hacen dominantes los vientos del oeste, que abandonan en la cordillera su carga de humedad procedente del Pacífico: las lluvias pasan de los 2.000 mm, hasta los 5.000 mm en la vertiente occidental (Chile), a los 600 y 400 mm de precipitación en la oriental (Argentina). En la región extraandina, la zona de máxima sequedad, conformada por la isohieta de los 200 mm de precipitaciones, parte de la porción media del río Colorado y se extiende hacia el sur para cubrir todo el largo hasta el estrecho de Magallanes. La humedad aumenta en el ángulo noreste y hacia el norte del ámbito, amén de hacia el oeste franco, en que llega hasta los 400 mm en la porción sur de la Cordillera -500 mm y más en Tierra del Fuego-, y 800 y hasta 1.000 mm de precipitación en áreas.