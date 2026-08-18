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La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCRT) trabajaron de manera conjunta para restablecer el acceso a la Estancia Laguna Esperanza, luego de registrarse una falla en el suministro eléctrico.

El operativo, coordinado por la Delegación Vial de 28 de Noviembre, se desplegó con carácter urgente para reparar el tendido afectado. La intervención requería un ingreso seguro y transitable para los equipos de asistencia, por lo que se dispuso el traslado de maquinaria pesada y personal especializado para despejar la traza en el menor tiempo posible.

El operativo se realizó de manera urgente para garantizar el ingreso de los equipos de asistencia.

La llegada de las cuadrillas permitió brindar asistencia directa al personal rural que permanecía incomunicado, además de garantizar las condiciones necesarias para el abastecimiento de insumos básicos y priorizar la seguridad durante las tareas.

Desde el organismo provincial señalaron que la articulación entre las distintas instituciones permite optimizar los recursos públicos y agilizar las respuestas ante situaciones que afectan caminos de difícil acceso.

En los próximos días continuarán las tareas de mantenimiento preventivo sobre la traza, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos anegamientos o interrupciones provocadas por las condiciones climáticas.

“Estas acciones operativas reafirman el compromiso de garantizar la transitabilidad y la seguridad integral en cada rincón del territorio santacruceño”, remarcaron.

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