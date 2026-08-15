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Para los próximos días, se esperan nieblas, neblinas y precipitaciones en forma de lluvia y nieve en gran parte del territorio de Santa Cruz, según informó el Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).

Las precipitaciones avanzarían desde el noroeste hacia el sudeste a lo largo de este sábado, hasta alcanzar este último sector durante la noche. En su recorrido, se registrarían fenómenos de variada intensidad y tipo, determinados por la elevación y las condiciones térmicas del momento. Los mayores acumulados se concentrarían en el sur de la provincia hacia la tarde-noche.

Para el domingo 16 de agosto, inicialmente se preveían precipitaciones principalmente sobre la costa atlántica. Sin embargo, las últimas actualizaciones de los modelos meteorológicos introdujeron cambios tanto en los acumulados previstos como en la extensión territorial del fenómeno.

Durante la madrugada del domingo, las precipitaciones comenzarían en el sector costero sur en forma de lluvia y nieve para luego desplazarse hacia el norte, con lluvias y nevadas de variada intensidad sobre la franja costera. En el resto del área prevista, predominarían las precipitaciones en forma de aguanieve y nieve.

Entre la noche del lunes 17 y la mañana del martes 18 de agosto, se esperan nevadas importantes en áreas cordilleranas, que afectarían principalmente al Parque Nacional Los Glaciares, con acumulados de nieve de consideración. El fenómeno podría extenderse hacia el este y alcanzar sectores próximos a la RN N.º 40, donde se presentaría en forma de aguanieve y lluvia.

Evolución de las temperaturas mínimas

Las temperaturas mínimas se mantendrían por debajo o próximas al punto de congelamiento durante el domingo 16 y hasta las primeras horas de la mañana del lunes 17 de agosto. Durante este período, las heladas persistirían en gran parte del territorio provincial, aunque con una disminución progresiva tanto en su intensidad como en su extensión.

A partir del lunes 17 comenzaría un gradual ascenso de las temperaturas, que se acentuaría durante la tarde y continuaría el martes 18 de agosto. Esta evolución favorecería una recuperación de los registros mínimos, con valores que se ubicarían por encima del punto de congelamiento en buena parte de la provincia.

Esta situación resulta importante debido a la posibilidad de un proceso de deshielo más generalizado, especialmente en sectores donde todavía persista acumulación de nieve. El consecuente incremento del escurrimiento superficial podría provocar una mayor concentración de agua en zonas bajas y comprometer la capacidad de algunos sistemas de desagüe, particularmente en áreas con acumulación previa de nieve y hielo.

Recomendaciones

Frente a este pronóstico, la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomiendan:

Extremar las precauciones al conducir y reducir la velocidad ante la posible presencia de lluvia, nieve, hielo, escarcha, niebla o baja visibilidad.

Consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

Evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones y en las horas de temperaturas más bajas, cuando aumenta la probabilidad de formación de hielo sobre la calzada.

Portar cadenas para nieve y hielo y demás elementos de seguridad durante la temporada invernal, especialmente al circular por sectores cordilleranos y ante pronósticos de nevadas. En las rutas nacionales de Santa Cruz, la portación de cadenas físicas es obligatoria durante la temporada invernal; su colocación y uso deben realizarse cuando las condiciones de la calzada así lo requieran.

En las rutas provinciales, respetar las disposiciones vigentes y las indicaciones de la autoridad competente respecto del uso de cadenas y otros elementos de seguridad.

En caso de nevadas intensas, formación de hielo sobre la calzada o restricciones al tránsito, respetar las indicaciones del personal de Vialidad y de las Fuerzas de Seguridad.

Ante posibles procesos de deshielo, prestar especial atención a sectores bajos, alcantarillas, banquinas y sistemas de desagüe que pudieran verse afectados por un incremento del escurrimiento superficial.

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