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La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz informó que, desde las 09:30 de este martes, permanece restringida la circulación, hasta nuevo aviso, en el tramo de la Ruta Nacional N° 40 comprendido entre Gobernador Gregores y Tres Lagos.

Según precisaron desde el organismo, la medida alcanza a todo tipo de vehículos debido a la acumulación de nieve y la presencia de huellones sobre la calzada.

Asimismo, solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad para evitar inconvenientes y recordaron que, por la Disposición N° 002/18, es obligatorio portar cadenas para transitar por las rutas de Santa Cruz.

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