El área de Diseño del diario La Opinión Austral, el único que se imprime en toda la provincia de Santa Cruz, está conformado por tres personas: Rodolfo Puppo, Emmanuel Quiroga y Sandra Pérez, la de mayor antigüedad.

“Rodo”, “Emma” y “Sandrita”, son los responsables de diagramar las páginas del diario, pero también de preparar los avisos y de diseñar la tapa de cada edición, una tarea que exige precisión, resolución y ante todo, paciencia.

Cuando comenzó a trabajar en La Opinión Austral, Sandra había llegado hacía poco tiempo desde Trelew, provincia de Chubut.

Eran finales de la década de los ochenta y se había formado como operadora y programadora de PC. Al saber que en la empresa necesitaban personal, se presentó. En aquél entonces el jefe de redacción era Justo Lerena.

“Me tomaron una prueba, trajeron una cierta cantidad de hojas para que tipeara. Tenía expectativa y el miedo de si iba a quedar o no, entonces apresuré el tiempo. Cuando me trajeron la respuesta, me dijeron: ‘Estuviste bien, pero hubieron algunos errores’. Ahí quedé un poquito preocupada, pero aclararon: ‘No te preocupes que mañana seguís viniendo’”, recordó.

Sandra Pérez comenzó a trabajar en La Opinión Austral el 4 de abril de 1989.

Durante varios años, su tarea fue tipear, pero luego llegaría una nueva propuesta.

“La señora Mabel Segovia nos dio la oportunidad con el señor Héctor Perincioli de pasar a hacer la composición del diario. Nos dieron un curso y comenzamos con el armado del diario que es otro sistema de trabajo”, repasó.

Sandra destaca que “los jefes creyeron en darnos esa posibilidad de aprender y nosotros estábamos felices”.

Cada jefe de redacción y su impronta implicaba otros cambios. “Pasamos por todos los horarios. Trabajábamos temprano porque se imprimía temprano el diario, a la noche, y cuando habían algunos eventos o algo importante, se imprimía a la tarde. Era rotativo”, repasó.

En más de 30 años, la tecnología como así también los cambios de época han modificado la modalidad de trabajo del diario, agilizando los tiempos, pero también exigiendo hacerse de nuevas herramientas. Además, cada cambio de dirección también fue incorporando nuevos estilos y desafíos tanto para la composición del diario como para la tapa.

Sandra Pérez, Emmanuel Quiroga y Rodolfo Puppo integran el área de Diseño del diario La Opinión Austral.

Además, de ser diagramadora y contar con su propio emprendimiento, Sandra es mamá de Óscar de 34 y Carolina de 32. “Gracias a Dios son dos grandes profesionales, siempre agradezco a mi trabajo”, expresa.

Cuando hacía poco tiempo que había comenzado a trabajar y estaba embarazada de Carolina, tuvo pérdidas y con éstas, el miedo natural que se le puede presentar a toda futura madre.

Ante esta situación, hubo un gesto de Alberto Raúl Segovia que destaca especialmente. “Siempre agradecida a al señor Segovia que me dio la oportunidad de que me pudieran atender en un sanatorio privado”, mencionó.

Muchos años más tarde, se accidentó en el edificio de la empresa, estaba comenzando a bajar las escaleras cuando se deslizó y llegó hasta la planta baja casi sin pisar los escalones.

Si bien, recibió atención médica del servicio de urgencias, aún había preocupación por lo que le había sucedido por lo que María Eugenia Sanhueza le pidió a dos compañeras que fueran hasta la casa de Sandra para ver cómo se encontraba. Acompañada, fue primero al hospital y luego a la clínica, lo que resultó –dado la gravedad de los golpes- en 21 días de reposo.

Con esos dos ejemplos, destacó especialmente el gesto por parte de los directivos, siempre atentos a lo que sucedía.

Este 4 de abril, Sandra cumplirá 37 años trabajando en La Opinión Austral, más de la mitad de los años que tiene el diario.

¿Qué lugar considera ella que la comunidad le da a la información? “Estoy agradecida, primero, porque ellos nos eligen, han elegido a nuestro diario. A pesar de las redes y de las otras competencias, sé que siempre estamos ahí, al alcance de ellos y sé que mis compañeros y todos los que trabajamos en la empresa tratamos de llegar con la mejor información para los que nos eligen”, aseguró.

En el 67° Aniversario de La Opinión Austral, Sandra le desea “éxitos, como siempre, y que nos sigan eligiendo”.