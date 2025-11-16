Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz activó este lunes el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ante la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene a gran parte de la provincia bajo alerta naranja por vientos intensos y anticipa un pasaje a alerta roja durante la tarde. La medida se tomó con 48 horas de anticipación frente a la posibilidad de ráfagas que podrían superar los 130 km/h.

La subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, encabezó la conferencia oficial y explicó que la reorganización operativa busca anticiparse a un fenómeno meteorológico severo. “Es alerta naranja todavía, hasta el mediodía. Se reforzó y continuamos con una alerta naranja fuerte, que seguramente tendrá un cambio después de las dieciocho horas, un cambio para un rojo”, informó.

La subsecretaria de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo encabezó la conferencia de prensa por la alerta roja que rige para Santa Cruz para el lunes 17 de noviembre. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La funcionaria destacó que la provincia recibió información anticipada del SMN: “Las alertas salen con veinticuatro horas, pero ayer recibimos aviso con cuarenta y ocho horas para prepararnos. Informamos al gobernador, al jefe de Gabinete, al ministro de Seguridad y a todas las instituciones provinciales y nacionales”.

Operativo de Protección Civil en toda la provincia

Gordillo explicó que Santa Cruz trabaja bajo lineamientos nacionales y que Protección Civil recibe datos directos del SMN y del director nacional del área. “Siempre cumplimos las recomendaciones que nos dan. En caso de que esto supere a la protección civil provincial, inmediatamente Nación toma conocimiento”, precisó.

En cada localidad ya se activaron recorridas preventivas. En Río Gallegos, desde muy temprano la policía realiza controles, mientras que Bomberos y Protección Civil aseguraron sectores vulnerables. Además, Gordillo confirmó que Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) podría activar la reserva fría ante eventuales cortes de luz debido a la caída de tendidos eléctricos.

Recomendaciones para la población

La subsecretaria insistió en la importancia de que los vecinos adopten medidas para minimizar riesgos:

Asegurar elementos sueltos como chapas, maderas y herramientas.

Evitar la circulación si no es estrictamente necesario.

Mantenerse atentos a la caída de postes y cables eléctricos.

Desconectar artefactos al salir del hogar por una emergencia.

“La gente no está acostumbrada a estas alertas, pero notamos que ya toma conciencia de que no debe salir a las calles”, afirmó Gordillo.

La participación de Bomberos y fuerzas federales

El superintendente de Bomberos de Santa Cruz, comisario general Claudio Castro, señaló que las fuerzas trabajan coordinadas para enfrentar el temporal. “Nos adherimos al trabajo conjunto a nivel provincial. Tratamos de llevar a la comunidad los procedimientos básicos ante una eventualidad”, explicó.

El superintendente de Bomberos de Santa Cruz, comisario general Claudio Castro brindó recomendaciones a la comunidad. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Castro confirmó que se trasladará a Las Heras, donde se espera uno de los escenarios más complejos, para comandar las operaciones en zona norte. “Estamos preparados para la mitigación de cualquier tipo de evento. Nuestro objetivo es que, si ocurre algo, el impacto sea el menor posible”, afirmó.

Bomberos trabajará junto a Protección Civil, Vialidad Provincial, fuerzas locales y voluntarios, aportando logística y herramientas como alambres, tornillos y materiales necesarios para asegurar estructuras.

Un operativo que integra a todas las fuerzas

Castro destacó que Ejército Argentino, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional ya están integrados al operativo. “Hoy somos la cara visible, pero es un trabajo en conjunto. La comandancia es provincial y trabajamos subordinados a Protección Civil”, aclaró.

El superintendente remarcó que la prioridad es llevar tranquilidad a la población: “No estamos alertando ni generando preocupación, estamos evitando que ocurra cualquier tipo de incidente. Por eso difundimos números de emergencia y recomendaciones”.

Llamado a la colaboración ciudadana

El mensaje final fue claro: la comunidad debe contribuir para evitar riesgos. “El pedido es que no dejen nada suelto en los patios: chapas, vidrios, botellas. No salgan si no es necesario y llamen ante cualquier situación. Que controlen las instalaciones eléctricas porque la caída de postes energizados es uno de los mayores riesgos”, advirtió Castro.

Las autoridades recordaron que el 911 y los teléfonos de emergencia de Bomberos, Seguridad y Protección Civil estarán funcionando durante todo el temporal. La provincia se mantiene en vigilancia permanente mientras se espera el pasaje a alerta roja, previsto para la tarde. Las autoridades recomiendan seguir únicamente los canales oficiales para obtener información actualizada.