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La Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de Santa Cruz informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente el alerta por frío extremo, con sectores de la provincia bajo nivel rojo y nivel amarillo, debido a la persistencia de temperaturas extremadamente bajas que continuarán durante los próximos días.

Desde el organismo provincial remarcaron que las alertas por frío extremo tienen una vigencia de 24 horas y son actualizadas diariamente por el SMN, por lo que recomendaron seguir la evolución de los informes oficiales.

“Las muy bajas temperaturas persisten, por lo que se recomienda extremar las medidas de prevención, evitar la exposición prolongada al frío y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas”, indicaron desde Protección Civil.

Alerta roja por frío extremo en Santa Cruz

El nivel rojo, el de mayor peligrosidad, alcanza a las regiones de Lago Buenos Aires, Río Chico, la Cordillera de Lago Argentino y la Cordillera de Güer Aike. Esta categoría representa un efecto alto a extremo sobre la salud, con riesgo para toda la población, incluso para personas saludables, aunque el impacto puede ser mayor en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

En Los Antiguos, el frío será particularmente intenso. Para el miércoles se espera una temperatura mínima de -14°C y una máxima de -2°C. El jueves el termómetro descenderá hasta los -18°C, con una máxima de -7°C y nevadas durante la noche. El viernes continuará el temporal con fuertes nevadas durante toda la jornada, mientras las temperaturas oscilarán entre -8°C y -3°C.

En Gobernador Gregores, el miércoles se prevé una mínima de -14°C y una máxima de -3°C. El jueves las temperaturas bajarán hasta los -16°C, con una máxima de -5°C y nevadas previstas para la tarde y la noche. El viernes persistirán las fuertes nevadas durante todo el día, con una mínima de -6°C y una máxima de -2°C.

Por su parte, El Chaltén, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre registrarán el miércoles temperaturas entre -8°C y -2°C. El jueves se espera un marcado descenso, con una mínima de -16°C y una máxima de -6°C, mientras que el viernes las fuertes nevadas dominarán la jornada con temperaturas que se ubicarán entre -10°C y -3°C.

Alerta amarilla por bajas temperaturas

El nivel amarillo comprende los departamentos de Deseado, Corpen Aike, Meseta de Lago Argentino, Meseta de Güer Aike, Costa de Güer Aike y Magallanes. Si bien el riesgo es menor que en las zonas bajo alerta roja, las bajas temperaturas pueden afectar especialmente a personas con factores de riesgo, por lo que las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención.

En Las Heras, el miércoles se pronostica una mínima de -8°C y una máxima de -2°C. El jueves la temperatura descenderá hasta los -13°C, con una máxima de 1°C y fuertes nevadas durante la noche. Para el viernes se espera una mejora relativa, con valores que irán de -1°C a 4°C.

En Caleta Olivia, el miércoles se espera una mínima de -1°C y una máxima de 2°C. El jueves las temperaturas variarán entre -5°C y 5°C, mientras que el viernes ascenderán levemente, con registros de entre 3°C y 6°C.

En Río Gallegos, el miércoles la temperatura oscilará entre -4°C y -2°C, mientras que el jueves se ubicará entre -5°C y -1°C. El viernes se prevén valores de entre 0°C y 2°C, acompañados por lluvias y nevadas aisladas.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante la continuidad de la ola de frío, las autoridades solicitaron a la comunidad extremar las medidas de prevención para evitar situaciones de riesgo:

Permanecer en el hogar siempre que sea posible y evitar la exposición prolongada al frío.

Comunicarse al 103 ante cualquier emergencia.

ante cualquier emergencia. Controlar y asistir a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o en situación de vulnerabilidad.

No utilizar braseros ni carbón para calefaccionar ambientes cerrados debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Seguir únicamente la información y recomendaciones emitidas por Protección Civil y los organismos oficiales.

Desde el organismo provincial recordaron que las alertas meteorológicas se actualizan todos los días y reiteraron la importancia de mantenerse informado mientras persistan las temperaturas extremas.

“Prevenir es cuidarnos entre todos“, señalaron desde Protección Civil, insistiendo en que la responsabilidad y la prevención son claves para atravesar este nuevo episodio de frío extremo que afecta a gran parte de Santa Cruz.