Con el objetivo de disminuir el tiempo en que los niños permanecen susceptibles a contraer sarampión, rubéola y parotiditis —especialmente en edades en las que estas enfermedades pueden presentar complicaciones graves o incluso letales—, a partir del 1° de enero de 2026 la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará entre los 15 y 18 meses de edad.

Es importante destacar que los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán su esquema de vacunación con la segunda dosis en el año en que cumplan 4-5 años, según el esquema vigente.

La Región de las Américas perdió la certificación de eliminación del sarampión en noviembre de 2025, debido a la situación epidemiológica registrada en Canadá. En Argentina no se reportan casos autóctonos de sarampión desde el año 2000; sin embargo, desde 2009 se notificaron casos importados y asociados a la importación. Los principales brotes se registraron en los años 2010, 2018, 2019-2020, 2024 y 2025. Actualmente, el riesgo de reintroducción persiste como consecuencia de la alta circulación del virus en otras regiones del mundo y de la disminución de las coberturas de vacunación.

Por su parte, la rubéola es una enfermedad exantemática generalmente de curso leve, pero de alto impacto cuando afecta a mujeres embarazadas susceptibles, ya que puede provocar Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) en el niño por nacer. Este síndrome puede ocasionar sordera, ceguera, cardiopatías congénitas estructurales y no estructurales, microcefalia, así como aborto o muerte fetal. En nuestro país no se registran casos autóctonos de rubéola ni de SRC desde el año 2009.

En cuanto a la parotiditis, se trata de una enfermedad inmunoprevenible caracterizada por la inflamación de una o más glándulas salivales, habitualmente la parótida, que puede afectar tanto a niños como a adultos. No cuenta con tratamiento específico, genera un importante ausentismo escolar y laboral y, en sus formas más graves, puede provocar meningitis, pancreatitis y orquitis, entre otras complicaciones.

Actualización del esquema de la vacuna triple viral

La vacuna triple viral (TV) protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. Es una herramienta segura y eficaz, disponible de manera gratuita y obligatoria en el Calendario Nacional de Vacunación. A partir del 1° de enero de 2026, el esquema constará de dos dosis: la primera a los 12 meses de vida y la segunda entre los 15 y 18 meses de edad.

