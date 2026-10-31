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El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informó que se intensificarán los controles epidemiológicos en la provincia para prevenir la reintroducción del sarampión, ante las movilizaciones masivas previstas por la visita del papa León XIV al país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

En este contexto, se recordó a las familias que la segunda dosis de la vacuna triple viral -que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas- se aplica actualmente entre los 15 y 18 meses de edad.

Desde la cartera sanitaria explicaron que esta infección vírica se transmite con facilidad a través del aire, mediante microgotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Además, el virus puede permanecer en superficies y ambientes cerrados durante períodos prolongados.

La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, aunque el riesgo de desarrollar complicaciones graves, como afecciones pulmonares o neurológicas, es mayor en niños pequeños, pacientes inmunocomprometidos y personas en situación de vulnerabilidad nutricional.

Ante la ausencia de un tratamiento antiviral específico, la vacunación oportuna constituye la principal herramienta de prevención para proteger a la población y evitar la circulación del virus en las distintas localidades.

Las dosis contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y están disponibles en los vacunatorios y centros de salud de Santa Cruz.

Esquema de vacunación

Los bebés de 12 meses deben recibir la primera dosis. En tanto, quienes nacieron a partir de julio de 2024 deben completar el esquema con una segunda aplicación entre los 15 y 18 meses.

Por su parte, los niños nacidos entre enero de 2021 y junio de 2024 recibirán el segundo componente entre los 4 y 5 años, de acuerdo con su fecha de nacimiento.

Los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis aplicadas después del primer año de vida. Esta indicación no alcanza a las personas nacidas antes de 1965, quienes cuentan con inmunidad natural.

Asimismo, el personal de salud debe contar con el esquema completo o presentar un análisis de anticuerpos con resultado favorable.

Cuándo acudir a un centro de salud

Se recomienda concurrir de inmediato a una guardia o al centro sanitario más cercano ante la presencia de fiebre superior a 38 °C (medida en la axila) acompañada de erupciones cutáneas rojizas (exantema).

Se debe prestar especial atención si también aparecen congestión, irritación ocular o tos, o si existió contacto reciente con personas que viajaron al exterior o a grandes centros urbanos.

Para asistir a la evaluación médica, es fundamental utilizar barbijo y evitar el transporte público.

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