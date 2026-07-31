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La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz informó que, desde las 18:15 de este viernes, permanece restringida la circulación para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 40, en los tramos Tres Lagos–Gobernador Gregores, Gobernador Gregores–Perito Moreno, Perito Moreno–Cabo Linares y Cabo Linares–límite con Chubut.

El organismo precisó que la medida responde a una tormenta de nieve, voladeros, bancos de niebla y muy baja visibilidad. La restricción se extenderá hasta las 9:00 de este sábado, con el objetivo de resguardar la seguridad de los usuarios y del personal vial y de seguridad que trabaja en la zona.

En ese sentido, solicitaron a los conductores respetar las medidas preventivas dispuestas por las autoridades. Además, recordaron que en las rutas de Santa Cruz es obligatorio portar cadenas para circular, de acuerdo con la Disposición N.º 002/18.

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