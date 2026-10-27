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Santa Cruz alcanzó una cobertura del 89,8% en la campaña de vacunación materna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) de 2026, con un total de 1.405 dosis aplicadas. Según los datos más recientes del mapa de cobertura y distribución de vacunas del Ministerio de Salud, el porcentaje provincial superó en 9,2 puntos al promedio nacional, que llegó al 80,6%.

La estrategia forma parte del Calendario Nacional de Inmunizaciones y apunta a reducir el riesgo de cuadros respiratorios graves en recién nacidos y lactantes. La vacuna se aplica durante el embarazo y permite transmitir anticuerpos al bebé antes del nacimiento.

La campaña de este año comenzó el 12 de enero y constituye la tercera desde que la inmunización materna contra el VSR se incorporó oficialmente al calendario nacional. En Santa Cruz, la vacuna se encuentra disponible de manera gratuita en vacunatorios y centros de salud públicos durante el período establecido por las autoridades sanitarias, sin necesidad de presentar una orden médica.

Qué impacto tiene la vacuna contra el VSR en los bebés

El Virus Sincicial Respiratorio es una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas bajas en bebés y niños pequeños. Aunque muchos casos presentan síntomas leves, la primera infección puede derivar en complicaciones respiratorias y requerir internación.

De acuerdo con los resultados preliminares de la campaña nacional de 2024 informados por el Ministerio de Salud, la vacunación materna se asoció con una reducción del 62% en las hospitalizaciones por VSR en menores de seis meses y una disminución del 70% en los ingresos a unidades de cuidados intensivos.

A estos resultados se suman los datos del Estudio BERNI, elaborado a partir de información de las campañas de 2024 y 2025, que registró una efectividad del 75,5% para prevenir internaciones por esta infección durante los primeros tres meses de vida. Las cifras respaldan la importancia de sostener la inmunización durante cada temporada, especialmente por la vulnerabilidad de los recién nacidos frente a las enfermedades respiratorias.

La vacuna contra el VSR se aplica durante el embarazo para proteger a los recién nacidos.

Argentina fue el primer país de América Latina en incorporar la vacuna

Argentina fue el primer país de América Latina en sumar la vacunación materna contra el VSR a su calendario nacional. Posteriormente, Uruguay, Brasil y Ecuador adoptaron estrategias similares e incorporaron esta herramienta a sus programas de inmunización.

Las autoridades sanitarias destacan que mantener el acceso gratuito y la continuidad de la vacunación resulta fundamental para sostener los resultados obtenidos y reducir las internaciones asociadas al virus.

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