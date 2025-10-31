Halloween en Río Gallegos: el terror se apoderó de las calles
En busca de golosinas o simplemente por diversión, familias y grupos de amigos que se disfrazaron para celebrar la Noche de Brujas. El Grupo La Opinión Austral recibió a niños y niñas y entregó golosinas en su edificio. Ni el viento, ni la lluvia empañaron la celebración.
En el centro de la ciudad capital se pudo a ver a familias completas, con mascotas incluidas, disfrazadas. Cristina, de vampiro, con su hija Luz, de Pennywise y su perro disfrazado de Chucky, salieron a festejar. “Desde chiquitita, ella festeja Halloween”, comentó Cristina a La Opinión Austral.
Esperando que la lluvia, que cayó pasadas las 18:00, se detenga, Freddy, de Freddy Krueger, Agustina, de pirata, y su pequeño de cinco años, disfrazado de dinosaurio, acompañados por la abuela, se resguardaban en el ingreso de un edificio público.
Para Agustina esta fue la primera vez que se disfrazó mientras que el más pequeño del hogar lo hace “prácticamente desde que nació”.
“Me sorprende la cantidad de disfraces que puede haber”, destacó.
La celebración no fue sólo para niños y niñas, los y las adolescentes también salieron a divertirse.
“Vimos un personaje por TikTok y nos disfrazamos de eso”, comentó Ezequiel, pero lamentó que en la búsqueda de golosinas que realizaron junto a Santino y Javi les fue “más o menos” por tener 14 años.
Algo parecido le sucedió a Jorge, de 13 años, quien se disfrazó de Spiderman. “Fuimos a buscar caramelos, pero me dieron dos caramelos nomás”, manifestó.
Otra adolescente, caracterizada en el universo de los personajes de Harry Potter, comentó que “habían varios locales que ya no tenían caramelos, pero nos divertimos mucho”.
Los emprendedores también aprovecharon la festividad para generar algún ingreso, vendiendo accesorios como máscaras, calabazas, tridentes y guadañas.
Dejanos tu comentario