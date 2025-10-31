Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una jornada ventosa, Río Gallegos volvió a celebrar Halloween y las calles se llenaron de familias y grupos de amigos disfrazados y en busca de caramelos.

Niñas y niños recibieron dulces en el edificio de La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Los comercios ubicados en la avenida Kirchner fueron decorados para la ocasión y muchos de ellos entregaron golosinas. El Grupo La Opinión Austral se sumó a la festividad y además de entregar las calabazas llenas de golosinas a los ganadores del concurso de disfraces, recibió a niños y niñas que se acercaron a buscar dulces.

Dos diablitas visitaron La Opinión Austral en busca de golosinas. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En el centro de la ciudad capital se pudo a ver a familias completas, con mascotas incluidas, disfrazadas. Cristina, de vampiro, con su hija Luz, de Pennywise y su perro disfrazado de Chucky, salieron a festejar. “Desde chiquitita, ella festeja Halloween”, comentó Cristina a La Opinión Austral.

El hombre invisible generó intriga durante su visita. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Esperando que la lluvia, que cayó pasadas las 18:00, se detenga, Freddy, de Freddy Krueger, Agustina, de pirata, y su pequeño de cinco años, disfrazado de dinosaurio, acompañados por la abuela, se resguardaban en el ingreso de un edificio público.

El ingenio se hizo notar al momento de diseñar los disfraces para la ocasión. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Para Agustina esta fue la primera vez que se disfrazó mientras que el más pequeño del hogar lo hace “prácticamente desde que nació”.

Algunos vecinos también prepararon sus vehículos con decoración alusiva. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Me sorprende la cantidad de disfraces que puede haber”, destacó.

Halloween volvió a vivirse en Río Gallegos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La celebración no fue sólo para niños y niñas, los y las adolescentes también salieron a divertirse.

Los más pequeños no se perdieron el festejo de Halloween. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Vimos un personaje por TikTok y nos disfrazamos de eso”, comentó Ezequiel, pero lamentó que en la búsqueda de golosinas que realizaron junto a Santino y Javi les fue “más o menos” por tener 14 años.

Dos niñas disfrazadas de calabaza y de bruja buscaron golosinas en La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Algo parecido le sucedió a Jorge, de 13 años, quien se disfrazó de Spiderman. “Fuimos a buscar caramelos, pero me dieron dos caramelos nomás”, manifestó.

Un pequeño Sullivan de Monster Inc posó para La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Otra adolescente, caracterizada en el universo de los personajes de Harry Potter, comentó que “habían varios locales que ya no tenían caramelos, pero nos divertimos mucho”.

Grupos de amigos celebraron la Noche de Brujas. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Los emprendedores también aprovecharon la festividad para generar algún ingreso, vendiendo accesorios como máscaras, calabazas, tridentes y guadañas.

Así Río Gallegos volvió a divertirse en familia y con amigos en Halloween, una festividad que llegó para quedarse.

Tutankamón también dijo presente en el Halloween 2025. Foto: José Silva/La Opinión Austral

