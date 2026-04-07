Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que, a partir de este martes 7 de abril, realizará cortes de suministro en conexiones clandestinas e instalaciones irregulares.

“Se intensificarán las inspecciones y cortes preventivos bajo la Resolución N° 658/2007. El objetivo es claro: proteger la vida de los vecinos y garantizar la estabilidad de la red eléctrica provincial”, indicaron desde el organismo.

Asimismo, precisaron que detectaron conexiones directas clandestinas, con riesgo de incendio; pilares incompletos o sin protecciones; y gabinetes sin tapas con cables expuestos.

Al respecto, SPSE advirtió que las conexiones ilegales generan consecuencias como el riesgo de electrocución para familias y vecinos, además de cortes y bajas de tensión que afectan a quienes pagan el servicio.

Se recuerda que es un delito tipificado (Art. 162° Cód. Penal). Si tenés irregularidades en tu conexión, acercate a nuestras oficinas comerciales. Una instalación segura es la única garantía de un servicio confiable”, cerró el comunicado.

EN ESTA NOTA conexiones clandestinas Servicios Públicos Servicios Públicos Sociedad del Estado

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Perito Moreno: Provincia llevará adelante licitación de tendido eléctricos para nuevos lotes

Perito Moreno: Provincia llevará adelante licitación de tendido eléctricos para nuevos lotes

Ver comentarios