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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que, a partir de este martes 7 de abril, realizará cortes de suministro en conexiones clandestinas e instalaciones irregulares.

“Se intensificarán las inspecciones y cortes preventivos bajo la Resolución N° 658/2007. El objetivo es claro: proteger la vida de los vecinos y garantizar la estabilidad de la red eléctrica provincial”, indicaron desde el organismo.

Asimismo, precisaron que detectaron conexiones directas clandestinas, con riesgo de incendio; pilares incompletos o sin protecciones; y gabinetes sin tapas con cables expuestos.

Al respecto, SPSE advirtió que las conexiones ilegales generan consecuencias como el riesgo de electrocución para familias y vecinos, además de cortes y bajas de tensión que afectan a quienes pagan el servicio.

“Se recuerda que es un delito tipificado (Art. 162° Cód. Penal). Si tenés irregularidades en tu conexión, acercate a nuestras oficinas comerciales. Una instalación segura es la única garantía de un servicio confiable”, cerró el comunicado.

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