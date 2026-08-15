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Un sector costero de la provincia de Santa Cruz será afectado por fuertes nevadas durante el domingo 16 de agosto, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Cabe recordar que este sábado los departamentos de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike se encuentran alcanzados por este fenómeno.

Para mañana, la costa de Güer Aike permanecerá bajo alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad. Este nivel advierte sobre condiciones meteorológicas con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

De acuerdo con el organismo nacional, se prevé una acumulación de entre 10 y 30 centímetros de nieve, aunque los registros podrían superar esos valores de manera puntual. Además, no se descarta que, durante algunos períodos, las precipitaciones se presenten como lluvia y nieve mezcladas.

¿Qué precauciones tomar ante fuertes nevadas?

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

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