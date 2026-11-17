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El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz difundió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes domésticos vinculados con la presencia de arácnidos, entre ellos la conocida viuda negra (Latrodectus sp.).

Las autoridades hicieron hincapié en la limpieza de las viviendas y sus alrededores, además de advertir que, ante una picadura, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud.

La campaña preventiva está dirigida a toda la comunidad provincial y apunta a reducir los riesgos mediante la detección temprana de estos ejemplares, el mantenimiento de los espacios y una respuesta adecuada frente a posibles incidentes.

En ese sentido, desde la cartera sanitaria remarcaron que no se debe intentar capturar, tocar ni manipular a estos arácnidos. Si se detecta uno dentro o fuera del domicilio, lo indicado es conservar una distancia prudencial y evitar cualquier acercamiento que pueda poner en peligro a las personas.

Cómo evitar la presencia de arácnidos en las viviendas

Una de las principales medidas para disminuir las posibilidades de contacto accidental consiste en eliminar los espacios que pueden funcionar como refugio para estas especies. Para ello, se recomienda mantener los ambientes limpios y ordenados, tanto en el interior de las casas como en los sectores exteriores.

Entre las pautas difundidas se encuentran desmalezar patios, retirar escombros y evitar la acumulación de leña, objetos abandonados o materiales en desuso. Estas acciones reducen los posibles escondites y facilitan la detección de ejemplares.

También aconsejan revisar el calzado y la ropa antes de utilizarlos, especialmente cuando estuvieron guardados durante un tiempo prolongado o permanecieron en lugares abiertos. Esta precaución permite advertir a tiempo la presencia de algún arácnido y evitar el contacto directo.

Qué hacer ante una picadura de viuda negra

Otro de los puntos centrales del comunicado está relacionado con la actuación frente a una posible picadura. El Ministerio recordó que la atención médica inmediata es fundamental para obtener un diagnóstico y recibir el tratamiento específico.

Por este motivo, ante un episodio de estas características, se debe concurrir sin demora al hospital o centro de salud más cercano. Las autoridades desaconsejan aplicar remedios caseros o realizar intervenciones por cuenta propia sobre la zona afectada, ya que estas prácticas no reemplazan la asistencia profesional.

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