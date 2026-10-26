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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liquidará en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a los titulares de prestaciones previsionales. En determinados recibos de haberes se incluirá un concepto adicional denominado “Aguinaldo Reparación Histórica”, el cual no reviste la condición de bono extraordinario ni alcanza a la totalidad de los beneficiarios.

Esta partida complementaria responde al cálculo proporcional del aguinaldo aplicado sobre los incrementos que fueron incorporados al haber mensual mediante los acuerdos del programa de Reparación Histórica. La percepción de este ítem y su monto exacto varían de forma individual, por lo que resulta indispensable la verificación del recibo de sueldo de cada titular.

Jubilados de Anses: Quiénes podrán cobrar un extra en el aguinaldo de diciembre

El concepto está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados cuyos haberes fueron reajustados bajo la Ley 27.260. Esta normativa abarcó tanto a beneficiarios que contaban con juicios iniciados contra el Estado nacional por actualización de haberes, como a quienes cumplían los requisitos legales preestablecidos sin haber entablado acciones judiciales.

Debido a que la liquidación responde a la recomposición del haber base, este suplemento no abarca a los titulares de asignaciones universales, pensiones no contributivas ni a jubilados cuyos haberes no requirieron ajuste por dicha norma. La inclusión del rubro queda supeditada a los antecedentes previsionales registrados en el expediente de cada persona.

Para constatar la inclusión del ítem “Aguinaldo Reparación Histórica”, los beneficiarios pueden acceder a la plataforma digital Mi Anses utilizando su Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, se debe ingresar al menú “Jubilaciones y Pensiones” y seleccionar la alternativa “Consultar recibos de haberes”.

A través del desglose del recibo digital, el titular puede revisar las columnas de haberes y descuentos correspondientes al período de diciembre de 2026. Esta consulta permite distinguir entre el cálculo estándar de la prestación semestral y los rubros derivados de reajustes legales previos.

A diferencia del SAC ordinario, la partida por Reparación Histórica opera como un ajuste específico que replica el porcentaje del aguinaldo sobre el diferencial del haber reajustado por la Ley 27.260. Su reflejo en la liquidación de fin de año queda supeditado al historial de actualización técnica asignado a cada cuenta previsional.

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