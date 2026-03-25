Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma de pagos de abril 2026. El mismo suma una actualización basada en el índice de inflación.

El incremento para el cuarto mes del año se fijó en un 2,9%, cifra que se desprende del último dato oficial informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta actualización se ejecuta en forma automática en el marco de la fórmula de movilidad jubilatoria vigente, regulada a través del Decreto 274/2024.

De este modo, la jubilación mínima se ubicó en $380.319,31, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascendió a $304.255,44 y las Pensiones No Contributivas (PNC) quedaron establecidas en $266.223,52.

Respecto al refuerzo de ingresos, el organismo previsional confirmó la continuidad del bono de $70.000.

Calendario de pagos de ANSES para abril 2026

El calendario de pagos para quienes perciben el haber mínimo iniciará el viernes 10 de abril con los DNI finalizados en 0. La secuencia continuará de manera diaria y consecutiva durante la semana siguiente, abarcando las terminaciones del 1 al 5 entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril.

La finalización de los pagos para el grupo de la mínima se producirá entre el lunes 20 y el jueves 23 de abril, completando las terminaciones de DNI del 6 al 9. Este segmento incluye tanto la jubilación base como el bono de refuerzo completo o proporcional, según corresponda en cada liquidación individual.

Para el grupo de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma comenzará el viernes 24 de abril con las terminaciones 0 y 1.

Los beneficiarios con documentos finalizados en 2 y 3 percibirán sus haberes el lunes 27, seguidos por los terminados en 4 y 5 el martes 28. El esquema de pagos para este sector concluirá entre el miércoles 29 (DNI 6 y 7) y el jueves 30 de abril (DNI 8 y 9).

Leé más notas de jrg