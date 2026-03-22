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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el programa de asistencia económica destinado a las familias con hijos en edad escolar. Para el ciclo lectivo 2026, el organismo ratificó un monto de $85.000 por cada hijo, beneficio que se otorga de manera anual y puede complementarse con otras prestaciones de la seguridad social.

El universo de beneficiarios que tiene acceso a esta asignación comprende a dos grupos específicos: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los trabajadores en relación de dependencia que perciben el Sistema Suaf (Asignación Familiar por Hijo). La asistencia se otorga una sola vez al año por cada menor a cargo.

En cuanto a los requisitos de edad, el beneficio alcanza a niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años inclusive. El cumplimiento de la escolaridad obligatoria es la condición sine qua non para que el Estado nacional efectivice el depósito de los fondos en las cuentas de los beneficiarios.

Para el caso de hijos con discapacidad, la normativa vigente establece que no existe un límite de edad para percibir la prestación. No obstante, es obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y acreditar la asistencia a establecimientos de enseñanza, ya sean especiales o de formación laboral.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar de ANSES

La gestión del beneficio requiere la presentación obligatoria del certificado de escolaridad. El procedimiento difiere según la categoría del titular: los beneficiarios de la AUH deben realizar la carga a través de la Libreta de Asignación Universal, mientras que los trabajadores del SUAF deben completar el Formulario de Ayuda Escolar.

ANSES aclaró que, sin la acreditación formal de la regularidad escolar, el organismo no está facultado para habilitar el pago. Por este motivo, se recomienda a los titulares verificar el estado de sus trámites a través de la plataforma digital Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Existe también la posibilidad de realizar esta gestión de manera presencial. Los beneficiarios pueden acercarse a cualquier Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES sin necesidad de solicitar un turno previo, entregando la documentación física.

El organismo previsional informó que el pago automático de la Ayuda Escolar Anual para el ciclo 2026 se realiza a quienes acreditaron la escolaridad antes del 31 de diciembre de 2025. Aquellos que no cumplieron con dicho plazo no recibirán el depósito de forma directa entre febrero y marzo.

Para quienes no percibieron el haber de forma automática, ANSES habilitó un plazo que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 para cargar el formulario. Una vez que el certificado es validado por el sistema, el pago se acredita en la cuenta del beneficiario dentro de los 60 días posteriores a la presentación.

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