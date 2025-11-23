Your browser doesn’t support HTML5 audio
Pasión sobre ruedas: furor en Río Gallegos
Antes de llegar a Tierra del Fuego, la caravana internacional de Ferrari generó un gran impacto en Río Gallegos. La caravana de 59 Ferrari ingresó a la capital santacruceña en medio de un amplio operativo vial, mientras una multitud se acercó a las rutas para ver los superdeportivos de cerca.
Tras un accidente ocurrido días antes en Neuquén, el paso de la caravana avanzó escoltado y bajo estrictas normas de seguridad, demostrando la organización internacional del Cavalcade Adventure 2025 y la pasión que despiertan estos autos de lujo.
Imágenes que deslumbran en Ushuaia
La llegada de las 55 Ferrari a Ushuaia generó gran expectativa en la ciudad más austral del mundo. Anoche, residentes y turistas se congregaron en la Pasarela Luis Pedro Fique para observar y fotografiar de cerca los vehículos deportivos más exclusivos.
La exposición se realizó detrás de una valla de seguridad, lo que permitió admirar cada modelo con claridad y tomar fotografías únicas sin riesgo de contacto directo.
Recorrido por Tierra del Fuego: postales de lujo
El paso de la caravana por Tierra del Fuego comenzó en Río Grande, donde los autos realizaron una parada técnica antes de avanzar hacia Ushuaia. La travesía continuó por Tolhuin y la Ruta Nacional N.º 3, generando oportunidades únicas para registrar imágenes de los Ferrari en plena ruta patagónica.
Impacto visual y turístico
La exposición en Ushuaia se convirtió en un espectáculo visual que reunió a cientos de fotógrafos aficionados y profesionales. Los superdeportivos capturados en fotos se transformaron en una de las postales más comentadas del día, combinando turismo de lujo y pasión por los autos de alta gama.
Cavalcade Adventure 2025: lujo y velocidad en imágenes
El Cavalcade Adventure 2025 sigue sorprendiendo con su recorrido por la Patagonia. La etapa en Ushuaia, con los Ferrari desplegados frente a los paisajes más emblemáticos de la región, deja imágenes que quedarán en la memoria de los visitantes y en la galería de fotos de la ciudad, consolidando al evento como un referente internacional de turismo de lujo sobre ruedas.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario