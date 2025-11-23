Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pasión sobre ruedas: furor en Río Gallegos

Antes de llegar a Tierra del Fuego, la caravana internacional de Ferrari generó un gran impacto en Río Gallegos. La caravana de 59 Ferrari ingresó a la capital santacruceña en medio de un amplio operativo vial, mientras una multitud se acercó a las rutas para ver los superdeportivos de cerca.

Tras un accidente ocurrido días antes en Neuquén, el paso de la caravana avanzó escoltado y bajo estrictas normas de seguridad, demostrando la organización internacional del Cavalcade Adventure 2025 y la pasión que despiertan estos autos de lujo.

Una Ferrari encabeza la caravana al ingresar a la estación de servicio frente a la gente que observa desde la vereda. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Imágenes que deslumbran en Ushuaia

La llegada de las 55 Ferrari a Ushuaia generó gran expectativa en la ciudad más austral del mundo. Anoche, residentes y turistas se congregaron en la Pasarela Luis Pedro Fique para observar y fotografiar de cerca los vehículos deportivos más exclusivos.

La exposición se realizó detrás de una valla de seguridad, lo que permitió admirar cada modelo con claridad y tomar fotografías únicas sin riesgo de contacto directo.

Recorrido por Tierra del Fuego: postales de lujo

El paso de la caravana por Tierra del Fuego comenzó en Río Grande, donde los autos realizaron una parada técnica antes de avanzar hacia Ushuaia. La travesía continuó por Tolhuin y la Ruta Nacional N.º 3, generando oportunidades únicas para registrar imágenes de los Ferrari en plena ruta patagónica.

Impacto visual y turístico

La exposición en Ushuaia se convirtió en un espectáculo visual que reunió a cientos de fotógrafos aficionados y profesionales. Los superdeportivos capturados en fotos se transformaron en una de las postales más comentadas del día, combinando turismo de lujo y pasión por los autos de alta gama.

Cavalcade Adventure 2025: lujo y velocidad en imágenes

El Cavalcade Adventure 2025 sigue sorprendiendo con su recorrido por la Patagonia. La etapa en Ushuaia, con los Ferrari desplegados frente a los paisajes más emblemáticos de la región, deja imágenes que quedarán en la memoria de los visitantes y en la galería de fotos de la ciudad, consolidando al evento como un referente internacional de turismo de lujo sobre ruedas.

1 de 17 | Ferraris con el paisaje fueguino de fondo, postal única del evento. FOTO: USHUAIA 24 2 de 17 | La combinación de lujo y paisaje natural en la ciudad más austral del mundo. FOTO: USHUAIA 24 3 de 17 | Vista frontal de los superdeportivos más exclusivos del Cavalcade Adventure 2025. FOTO: USHUAIA 24 4 de 17 | La silueta trasera de los superdeportivos reflejando el atardecer fueguino. FOTO: USHUAIA 24 5 de 17 | Visitantes admirando y fotografiando los 55 Ferrari que recorren la Patagonia. FOTO: USHUAIA 24 6 de 17 | La línea posterior de los Ferrari con las montañas fueguinas de fondo. FOTO: USHUAIA 24 7 de 17 | Primer plano de los detalles de diseño de un Ferrari en Ushuaia. FOTO: USHUAIA 24 8 de 17 | Ferrari con su icónica silueta frente al mar fueguino. FOTO: USHUAIA 24 9 de 17 | El paso de la caravana generando emoción entre vecinos y turistas. FOTO: USHUAIA 24 10 de 17 | Una de las Ferrari más llamativas capturada desde ángulo lateral. FOTO: USHUAIA 24 11 de 17 | Multitud congregada detrás de la valla de seguridad para fotografiar los autos. FOTO: USHUAIA 24 12 de 17 | La pasión por los autos deportivos reflejada en los rostros de los visitantes. FOTO: USHUAIA 24 13 de 17 | Primer plano del icónico color verde en un superdeportivo Ferrari. FOTO: USHUAIA 24 14 de 17 | Autos deportivos estacionados para la exposición abierta al público. FOTO: USHUAIA 24 15 de 17 | Detalle de los emblemáticos emblemas Ferrari en la Pasarela Luis Pedro Fique. FOTO: USHUAIA 24 16 de 17 | Luces traseras iluminadas al caer la noche sobre Ushuaia. FOTO: USHUAIA 24 17 de 17 | Los autos de lujo alineados frente al cartel de Ushuaia. FOTO: USHUAIA 24