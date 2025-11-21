Furor por Ferrari: así fue el paso de la Cavalcade Adventure 2025 en Río Gallegos
La caravana de 59 Ferrari ingresó a la capital santacruceña en medio de un amplio operativo vial y una multitud que salió a las rutas para verlas de cerca. La travesía internacional avanzó hacia la frontera escoltada y bajo estrictas normas luego del accidente ocurrido días atrás en Neuquén.
Durante la mañana de este viernes, la ciudad de Río Gallegos vivió una postal inédita: sesenta Ferrari de diferentes modelos y procedencias avanzaron por la Ruta Nacional Nº 40 y luego por la 5, tomando Ruta 3 y luego la Circunvalación, en el marco de la exclusiva Ferrari Cavalcade Adventure 2025, un evento internacional que reúne a clientes VIP de la marca italiana en una travesía de lujo por la Patagonia.
La Opinión Austral constató desde primera hora la llegada de los grupos: a las 11, el primer lote ya había atravesado La Esperanza, mientras que el segundo ingresaba al paraje pocos minutos después. Todo el operativo estuvo coordinado por la Agencia de Seguridad Vial de Santa Cruz, encabezada por María Sanz, con el acompañamiento de Gendarmería Nacional en zonas clave como la Cuesta de Míguez, un tramo exigente de la ruta que une El Calafate con Esperanza.
Una ciudad expectante y un público que copó la circunvalación
Desde temprano, familias enteras, estudiantes, fotógrafos y fanáticos del automovilismo se apostaron en las banquinas y estaciones de servicio, algunos incluso con banderas amarillas con el Cavallino Rampante. La expectativa fue subiendo con cada minuto.
