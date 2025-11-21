La llegada a Santa Cruz se produjo bajo un protocolo particular. A raíz del accidente en Neuquén, donde un vehículo de la caravana despistó y dos personas resultaron heridas, la organización modificó las normas de circulación.

Una Ferrari en la ruta 5 rumbo a Río Gallegos es detenido por un gendarme en los controles organizados por Seguridad de la provincia de Santa Cruz.

En la provincia, las Ferraris no podían acelerar, girar ni moverse sin autorización. Circulaban encapsuladas, es decir, en grupos cerrados, escoltadas por móviles de Seguridad Vial.

La directora provincial, María Sanz, explicó que la velocidad máxima permitida era de 110 km/h y que había personal acompañando a la caravana hasta la frontera con Chile. También destacó el apoyo de Gendarmería en puntos estratégicos.

Los protagonistas: motores V8, V10 y V12 en plena Patagonia

Entre los 60 vehículos que sorprendieron a los vecinos, se vieron modelos de altísima gama Daytona SP3, SF90 XX, 812 Competizione, LaFerrari, y varias unidades de la línea Purosangue, entre otros.

Niños y adultos levantan banderas y celulares para captar el momento en que los autos ingresan al estacionamiento. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Muchos de ellos, valuados en millones de dólares, llamaron la atención no solo por el diseño sino por el sonido de sus motores V8, V10 y V12, que hicieron vibrar el aire pese a la velocidad controlada.

Una experiencia exclusiva: lo que significa la Ferrari Cavalcade

Un Ferrari rojo se detiene en la estación ante el entusiasmo del público. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La Ferrari Cavalcade es un evento solo para invitados. No cualquiera que tenga una Ferrari puede participar: la marca selecciona a sus clientes más importantes del mundo. Es una travesía anual que combina turismo de lujo, gastronomía, cultura local y conducción en rutas emblemáticas.

En su modalidad Adventure, como en esta edición patagónica, se privilegian caminos naturales y paisajes remotos. Este año, la caravana recorrió Bariloche, Neuquén y El Calafate antes de llegar a Santa Cruz.

Familias enteras se acercan a los autos para fotografiarlos y verlos de cerca. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El costo estimado de la inscripción —aunque Ferrari nunca lo publica oficialmente— fue de 98 mil dólares por auto, incluyendo hospedajes, vuelos privados, ferris, comidas, asistencia técnica y actividades especiales.

Historias del camino: la respuesta más graciosa de la jornada

Entre los testimonios recogidos por La Opinión Austral, uno de los momentos más comentados fue el de un conductor que viaja con su familia. Al ser consultado sobre cómo se vive una travesía de tantos días compartiendo un auto, respondió entre risas: “Después de seis días ya quieres… descansar un rato, digamos”, comentó entre carcajadas, provocando sonrisas entre los presentes.

El paso final: rumbo a la frontera

Luego de reagruparse en la estación de servicio, la caravana retomó su marcha rumbo a Monte Aymond. Escoltadas, organizadas y sin margen para maniobras innecesarias, las Ferraris siguieron su itinerario para concluir la etapa santacruceña del recorrido.

Primer plano del interior de una Ferrari mostrando el volante y el diseño del habitáculo. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Aun así, la postal quedó grabada en la retina de miles de vecinos que vivieron un espectáculo pocas veces visto en la región.

Un día histórico en Río Gallegos

Entre motores, cámaras, controles viales y banderas amarillas flameando al viento, la ciudad vivió una jornada única. La Ferrari Cavalcade Adventure 2025 dejó imágenes que ya forman parte del registro local y la certeza de que, por unas horas, Río Gallegos fue escenario de uno de los eventos automovilísticos más exclusivos del mundo.

Un niño sonríe junto a una Ferrari roja estacionada en el punto de encuentro. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.