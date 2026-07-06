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La ANSES modificó el cronograma de pagos correspondiente al mes de julio. La reestructuración del esquema de haberes responde al fin de semana largo por el feriado nacional del 9 de julio, en conmemoración del Día de la Independencia, y el día no laborable con fines turísticos dispuesto para el viernes 10 de julio, período en el cual los bancos interrumpirán su actividad.

El organismo diseñó un calendario especial para optimizar los tiempos de acreditación de los fondos. Este plan contempla el adelantamiento en los pagos para determinados beneficiarios de las distintas prestaciones, mientras que el resto del cronograma continuará bajo los plazos habituales a partir de la reanudación de la actividad bancaria.

Durante el miércoles 8 de julio, se llevará a cabo la liquidación anticipada para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizados en 0 y 1. En esa misma jornada, se acreditarán los fondos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cuyos documentos terminen en los mismos dígitos.

Asimismo, la percepción anticipada alcanzará a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC). Para este sector, los pagos del miércoles 8 de julio comprenderán a aquellas personas que posean un DNI con terminación en las cifras 0, 1, 2 y 3.

El cese temporal de los pagos y de toda actividad bancaria se extenderá desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio de manera inclusive.

Calendario de pagos de ANSES para jubilaciones mínimas y AUH

Las fechas oficiales quedaron establecidas de la siguiente manera:

DNI 0 y 1: miércoles 8 de julio.

DNI 2: lunes 13 de julio.

DNI 3: martes 14 de julio.

DNI 4: miércoles 15 de julio.

DNI 5: jueves 16 de julio.

DNI 6: viernes 17 de julio.

DNI 7: lunes 20 de julio.

DNI 8: martes 21 de julio.

DNI 9: miércoles 22 de julio.

Cabe recordar que los haberes previsionales de julio se liquidarán con un aumento del 2,15%, porcentaje determinado por la fórmula de movilidad previsional. Además, el Estado mantiene la vigencia del bono extraordinario de $70.000 orientado a dar cobertura económica a quienes perciben la jubilación mínima.

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