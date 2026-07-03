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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) modificó el cronograma de pago de haberes de julio para jubilados y pensionados por el feriado del 9 de julio, lo que generará que algunos beneficiarios perciban sus ingresos en forma anticipada, mientras que otros lo harán tras el fin de semana largo.

Asimismo, el organismo aplicará incrementos en otras prestaciones. Las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) obtendrán un aumento y mantendrán el acceso a los programas complementarios, tales como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Cabe recordar que los haberes previsionales se ajustan mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación. En julio, el incremento será de un 2,15%, e impactará en todas las asignaciones, pensiones y jubilaciones.

Con esta actualización, la jubilación mínima garantizada es de en $411.989,33 para este mes. Asimismo, las autoridades confirmaron la continuidad del bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el piso de ingresos que percibirán los beneficiarios que se encuentran en el escalafón más bajo del sistema previsional.

De este modo, los jubilados y pensionados que accedan a la totalidad de este subsidio estatal percibirán un ingreso final de $481.989,33.

Por otro lado, el organismo anunció las fechas exactas de acreditación bancaria que se ordenarán, como es habitual, según la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

Debido al cese de la actividad bancaria durante el feriado nacional, los pagos se retomarán de manera automática el primer día hábil posterior a la fecha patria.

Calendario de pagos para jubilados de Anses

Jubilados de la mínima:

Antes del feriado

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

Después del feriado

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

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