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La comunidad educativa de la ciudad de Trelew se encuentra conmocionada tras el crudo relato de Belén Millar, quien denunció públicamente el calvario que vivió su hijo de apenas 7 años. En medio de una protesta frente al establecimiento por un presunto caso de abuso, Belén manifestó la desprotección total que sintió por parte de la institución, asegurando que las señales de alerta estaban presentes pero fueron ignoradas.

“Mi nene es re tímido, no pelea ni pega nada. Él no quería venir a la escuela, lloraba para no venir y yo no me di cuenta de lo que estaba pasando”, relató Millar con profunda angustia. La madre cuestionó con firmeza la falta de supervisión de los docentes y directivos, señalando que los menores señalados como agresores ya presentaban antecedentes conflictivos en sus legajos.

Fallas en el sistema de protección

Uno de los puntos más críticos de la denuncia de Belén Millar radica en el cuestionamiento a los organismos de minoridad. Según explicó, los niños involucrados habían sido retirados de su hogar anteriormente por el Estado, pero fueron devueltos a su entorno familiar original, lo que a su criterio desencadenó esta situación. “Esos nenes no tienen que estar con su mamá. Quiero que alguien del Ministerio de Educación se presente y me dé una respuesta”, exigió.

Doble dolor: su sobrino lucha por su vida

La tragedia para la familia Millar no terminó con la denuncia. Durante la jornada de reclamos, marcada por la impotencia y la falta de interlocutores oficiales, un sobrino de Belén resultó gravemente herido tras un incidente en el edificio escolar.

Belén denunció un abandono absoluto de persona por parte de las fuerzas de seguridad presentes: “Ningún patrullero lo ayudó. Si no hubiese sido por el papá, mi sobrino se muere; estaba amarillo tirado en la calle”. El joven permanece internado en terapia intensiva, con un pronóstico reservado y el riesgo inminente de perder una de sus piernas.

Un reclamo que une a los padres

Acompañada por un nutrido grupo de padres y familiares, Belén dejó en claro que no descansará hasta obtener justicia. El pedido es unánime: la intervención inmediata de las autoridades provinciales para garantizar que ningún otro niño de la institución vuelva a pasar por una situación similar y para que se asuman las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.

(Diario Crónica)

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