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La familia de Celeste Maldonado regresó al izamiento dominical en Río Gallegos para renovar su pedido de justicia. La docente del Centro Polivalente de Arte falleció en marzo de 2024 tras lo que se denuncia como una mala práctica médica.

Celeste Maldonado era una mujer joven y sana. El 8 de marzo de 2024 ingresó al Sanatorio Medisur para someterse a una cirugía programada. Lo que debía ser un trámite médico terminó en una tragedia. Dos años después, el caso permanece sin avances significativos en los expedientes.

Averiguaciones

Daniela, hermana de la docente, brindó detalles sobre las respuestas recibidas durante la última semana. Su madre asistió al Juzgado Civil número tres el pasado lunes. Se informó que “todavía faltan dos fojas de laboratorio para entregar la pericia final”.

Dichos estudios se realizan en Buenos Aires. La familia cuestiona la demora de más de dos años para obtener un resultado de laboratorio. “Vamos a seguir viniendo todos los domingos hasta que tengamos la pericia”, afirmó Daniela. Este documento es clave para iniciar el juicio penal.

Celeste Maldonado, su familia reclama justicia. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La falta de la autopsia final impide a la familia proceder con la cremación de los restos. Denuncian que desde la dependencia judicial no los atienden personalmente. La funcionaria se encuentra actualmente bajo una medida de retención de servicios.

La familia asegura que todos sus datos están a disposición, pero no reciben respuestas oficiales. El abogado de la querella deberá intimar directamente a la instructora para movilizar el trámite administrativo. “Nosotros no podemos hacer nada desde nuestro lugar. Queremos saber qué pasó con mi hermana”, explicó la entrevistada.

El médico ginecólogo interviniente es el doctor Sergio Daniel Sesnic. Según la familia, el profesional no ha recibido sanciones ni suspensiones por parte de la justicia o las instituciones de salud. Calificaron el accionar judicial como “sordo y mudo” ante el reclamo.

Autoridad de aplicación

La familia enviará nuevas notas al Ministerio de Salud y al Colegio de Médicos. Solicitan que se determine qué ocurrió con Celeste. Denunciaron además que el médico ya contaba con antecedentes por malos tratos previos al caso de la docente.

Cuestionan también la situación laboral del profesional. Señalaron que debe fijar domicilio en otra provincia. La familia manifestó su desconcierto ante la posibilidad de que continúe ejerciendo en estas condiciones.

Los familiares de Celeste Maldonado este domingo en el izamiento dominical. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El Sanatorio Medisur -lugar donde se operó a Celeste- mantiene un silencio absoluto sobre el caso. No hubo comunicación por parte de los directivos actuales ni de quienes estaban al momento del fallecimiento. La familia describió el dolor vivido durante el reciente cumpleaños de la madre de Celeste ante la falta de explicaciones.

Sobre la reacción de Sesnic, Daniela relató que el médico solo les dijo: “Hagan lo que tengan que hacer”. Ante esto, la hermana de la docente respondió: ” Nosotros vamos a ser respetuosos de la justicia, lo que ellos no son”.

La cirugía era considerada de bajo riesgo, con éxito en más del 90% de los casos. La denuncia sostiene que el profesional sacó a la paciente del quirófano y la dejó sin atención adecuada en la habitación. Aseguran que el médico de guardia tampoco se presentó para asistirla.

La familia reafirmó su voluntad de continuar el reclamo el tiempo que sea necesario. Buscan que la verdad salga a la luz para evitar que otros pacientes pasen por la misma situación. Consideran que la existencia de la justicia debería hacer innecesarias estas manifestaciones públicas.