Magis TV es una aplicación de IPTV que ofrece una extensa programación de canales de televisión en vivo, películas y series. Su funcionamiento se basa en listas IPTV que contienen enlaces a diferentes contenidos, permitiendo al usuario acceder a una gran variedad de programación sin necesidad de sintonizar una antena tradicional.

Riesgos para los usuarios

Al utilizar Magis TV, los usuarios se exponen a los siguientes riesgos:

Infecciones por malware : La descarga e instalación de aplicaciones de origen desconocido puede infectar el dispositivo con virus y malware.

: La descarga e instalación de aplicaciones de origen desconocido puede infectar el dispositivo con virus y malware. Robo de datos personales : Los datos personales de los usuarios pueden ser expuestos a terceros malintencionados.

: Los datos personales de los usuarios pueden ser expuestos a terceros malintencionados. Multas y sanciones legales: En algunos países, el uso de plataformas ilegales puede acarrear sanciones económicas y legales.

Qué pasa si borré Magis TV: ¿Siguen en riesgo mis datos?

Según el usuario de TikTok @pacowebreloaded, especializado en ciberseguridad y aplicaciones, los problemas de seguridad no se terminan solo con eliminar la app de MagisTV.

“Si tus datos ya fueron filtrado, ya fueron filtrados y ni Dios los quita”, aseguró.

En ese sentido, aseguró que lo único que se puede hacer es “cuidar si te están llegando mensajes y te están llegando correo o llamadas vas a tener que estar más alerta”.

“¿Cómo hago para que dejen de hacerlo? no lo van a hacer, no es posible. Ellos tienen tu correo dado de alta en un bot, el cual dice manda mensajes y el bot manda mensajes, no le puedes desuscribir“, afirmó.

“Tienes varias opciones dar de baja esas cuentas si es insoportable o seguirte cuidando y aguantando, eso es lo único ya que nuestros datos son filtrados. Eso es las únicas dos opciones que te quedan o aguantas o te cambias”, concluyó.

