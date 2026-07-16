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La causa que investiga la muerte de Alma, la niña de 10 años fallecida tras sufrir un feroz ataque de perros en Playa Magagna, continúa sumando pericias y mantiene abiertas distintas hipótesis sobre lo ocurrido aquella trágica jornada. Mientras el Ministerio Público Fiscal aguarda los resultados de estudios veterinarios, análisis de ADN y otras pruebas técnicas para determinar con precisión qué animal o animales participaron del ataque, este miércoles familiares de la víctima y proteccionistas volvieron a reclamar justicia en una concentración realizada en la Plaza Independencia de Trelew.

La movilización tuvo un fuerte componente emocional por la presencia de la madre de Alma y otros integrantes de su familia, quienes acompañaron el pedido para que la investigación avance con rapidez y total transparencia. Junto a ellos estuvo Marcelo Lucio, propietario del refugio Los Callejeros y referentes de grupos proteccionistas quienes reclamaron para que el perro “Perejil”, actualmente judicializado, sea entregado en tenencia al refugio mientras continúa la causa.

La marcha se realizó este miércoles en la Plaza Independencia de Trelew.

El caso conmocionó a toda la provincia de Chubut. Alma perdió la vida después de sufrir gravísimas lesiones provocadas por mordeduras cuando se encontraba en la zona de Playa Magagna. Desde entonces, la investigación busca establecer si “Perejil” fue el único responsable o si existieron otros perros involucrados en el ataque. Precisamente, las últimas medidas ordenadas por la Fiscalía apuntan a despejar esa incógnita mediante estudios genéticos, análisis veterinarios y reconstrucciones del hecho.

En ese contexto, Lucio sostuvo que el principal objetivo de la convocatoria fue acompañar a la familia y exigir que la verdad salga a la luz.

“El motivo de esta concentración es, básicamente, pedir justicia por sobre todas las cosas. Hoy aquí se encuentra la familia de Alma. Necesitamos saber qué pasó ese día para que esa niña descanse en paz y para que su familia pueda obtener tranquilidad“, sostuvo Lucio en diálogo con La Opinión Austral.

El referente proteccionista aseguró que existen dudas respecto de la responsabilidad atribuida exclusivamente a “Perejil” y que es necesario contar con certeza con el correlato de los hechos”

“Necesitamos saber si es o no culpable. Yo creo que es inocente porque fue abandonado y tuvo una conducta ejemplar hasta el día de los hechos. Mucha gente que estuvo después del desenlace fatal dice que el perro no estaba manchado con sangre y que apareció así posteriormente. Eso genera muchas dudas”.

Lucio remarcó que el planteo no busca cuestionar el trabajo de la Justicia sino reclamar que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.

“Somos muy respetuosos de la Justicia y sabemos que hay tiempos procesales. Lo único que pedimos es que se investigue con claridad para que toda la ciudadanía sepa qué ocurrió porque si no fue “Perejil” y hubo otro perro involucrado, ese animal puede volver a atacar y podríamos lamentar otra víctima”.

La presencia de la madre y de los familiares de Alma fue uno de los aspectos más significativos de la jornada. Para Lucio, ese acompañamiento demuestra que el reclamo no pretende enfrentar posiciones, sino encontrar respuestas.

“Para nosotros es fundamental que la familia esté acá. Nosotros nos involucramos desde el primer día y creemos que ‘Perejil’ también es una víctima del abandono y de la sociedad, pero eso no significa dejar de buscar la verdad ni minimizar el enorme dolor que sufrió esta familia”, indicó a LOA.

El propietario del refugio Los Callejeros de Trelew cuestionó además que no se permita al refugio hacerse cargo del animal durante el proceso judicial, recordando que actualmente mantienen otros perros bajo custodia por disposición de la propia Fiscalía.

“Tenemos cuatro perros judicializados que fueron derivados por la misma Fiscalía Ambiental. No entendemos por qué ahora se nos niega la tenencia de “Perejil’. También queremos saber cómo está. Pedimos que al menos nuestro abogado pueda ingresar acompañado por un veterinario para constatar su estado de salud”.

Lucio afirmó que, en caso de que el perro presente algún trastorno de conducta, existen profesionales capacitados en Chubut para trabajar en su rehabilitación, sin necesidad de trasladarlo fuera de la provincia.

Finalmente, aprovechó la repercusión del caso para insistir en que la problemática de los perros sueltos constituye una deuda pendiente de la sociedad.

“Siempre digo que los perros en la calle son un problema social. Hay animales que muerden porque nadie se hace responsable de ellos. Hace falta más conciencia sobre la tenencia responsable, más castraciones y una mayor presencia del Estado. No queremos otra Alma ni otra familia atravesando un dolor semejante”.

Mientras la Fiscalía continúa con las pericias destinadas a determinar exactamente qué ocurrió en Playa Magagna y si existió la participación de más de un perro en el ataque, el reclamo de la familia de Alma y de quienes participaron de la movilización mantiene un mismo eje: conocer toda la verdad, identificar a los responsables y evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.