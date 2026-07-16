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El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, volvió a compartir una tierna postal junto a su hijo, Victorio, fruto de su relación con la abogada y politóloga santacruceña Ornella Costa, en medio del fervor por el Mundial 2026.

Tras la clasificación de Argentina a su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo, luego de vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal, el mandatario provincial publicó una imagen en la que aparece celebrando el triunfo junto al pequeño, nacido el 31 de julio de 2025.

En la fotografía, ambos lucen la camiseta del seleccionado nacional mientras festejan el histórico pase al partido decisivo. “Nuestra primera final juntos. Aguante Argentina, carajo!!!”, expresó en su posteo.

La Albiceleste buscará defender el título conquistado en Qatar 2022 cuando enfrente a España en la gran final, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

No es la primera vez que Torres muestra cómo vive el Mundial junto a su familia. Semanas atrás, había compartido el entusiasmo con el que acompañaron el debut soñado de la “Scaloneta”, que superó 3-0 a Argelia en su estreno por el Grupo J.

En aquella publicación, donde se lo veía con Victorio sentado sobre sus hombros —ambos con remeras personalizadas de Argentina con los nombres “Victorio” y “Nacho”—, escribió: “Con el mejor compañero de tribuna, haciéndole el aguante a la Selección. Vamos Argentina!!!”.

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