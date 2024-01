"La zona de interés" de Martin Amis llega al cine en una adaptación que capta el horror nazi

A ocho meses de su muerte, el universo narrativo del escritor británico Martin Amis vuelve reinterpretado por el realizador Jonathan Glazer en un filme inspirado en la novela "La zona de interés", una obra publicada en 2015 -tan polémica en su momento por su tono que se publicó tardíamente en países como Francia y Alemania- que narra la cotidianidad de un comandante nazi y su familia a pocos metros del campo de concentración de Auschwitz.

La película, que se estrenará en Argentina a mediados de febrero con el título de "Zona de interés" -la versión audiovisual desechó el artículo que precede en la novela-, recupera la historia del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, y su esposa Hedwig, mientras se esfuerzan por construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín y pileta junto a Auschwitz, resignificando aquel concepto de la “banalidad del mal” que concibió Hannah Arendt.

Amis falleció en mayo de 2023, justo en el momento en el que la película se mostraba por primera vez en Cannes, donde ganó el Gran Premio del Jurado. Al poco tiempo, fue preseleccionada para los Oscar en representación del Reino Unido.

La historia de la novela de Amis -autor de catorce novelas, dos colecciones de relatos y ocho obras de no ficción- se presenta narrada desde la perspectiva de varios narradores, lo cual brinda al lector una visión multifacética de situaciones y personajes, para comprender de manera más cabal los dilemas morales y psicológicos de la trama.

Glazer llevó ese recurso a la pantalla a partir de escenas captadas con cámaras fijas ubicadas en distintos puntos de la casa, lo que denominó "un Gran Hermano nazi".

Amis, fiel a su estilo, asume en la novela un tono satírico y con elementos de humor negro para afrontar temas complejísimos y es justamente esta mirada provocadora la que le permite al autor enfatizar en su visión sobre la naturaleza del mal y la moralidad y, además, cuestiona la autoridad, la obediencia y aborda la capacidad humana para ser parte de actos atroces.

La publicación de "La Zona de interés" en 2014 estuvo rodeada de cierta polémica porque no a todos el tono del texto les pareció pertinente.

Tras ser publicada en Estados Unidos y en Reino Unido con excelentes críticas y buenas ventas, recibió el rechazo de las editoriales francesa y alemana que durante más de una década habían publicado su obra.

La francesa Gaillimard no dio explicaciones sobre su negativa a traducir a Amis para el público francés, pero la publicó finalmente el sello Calmann-Lévy. Y Hanser, en Alemania, le dijo que el libro no era “lo suficientemente convincente”.

El autor de "Dinero", "La información", "Tren nocturno" y "Visitando a Mrs. Nabokov y otras excursiones" falleció el 20 de mayo de 2023, a los 73 años y como consecuencia de un cáncer de esófago.

Amis estaba entre el célebre grupo de novelistas que incluía a Salman Rushdie, Ian McEwan y Julian Barnes, cuyas obras definieron la escena literaria británica en la década de 1980.

Junto con Christopher Hitchens, Barnes y Rushdie, Amis protagonizó la escena literaria de su época y sus recorridos compartidos están narrados en "Experiencia" y "Desde dentro", dos libros de memorias. (Télam)